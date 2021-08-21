Врач Леонид Рошаль рассказал об успехах борьбы с ковидом в России

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Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль определил ценность наследия Советского Союза для борьбы с пандемией коронавируса в России. Эксперт отметил, что великолепно выстроенная в период СССР система биологической безопасности позволила современной России быстро выстроить правильную стратегию сдерживания COVID-19, и первыми в мире создать эффективную вакцину от ковида, передает «Аргументы и Факты».
Врач Леонид Рошаль похвалил систему ранней диагностики, профилактических и эпидемиологических мерв России, которая обрела свое начало еще в период СССР.
Эксперт отметил и ориентирование РФ на современные тенденции в сфере науки и медицины, что позволило модернизировать устоявшуюся систему здравоохранения в стране.
«Когда стало понятно, что происходит, Россия приняла заградительные меры. И мы выиграли время, чтобы подготовить систему здравоохранения. Такая слаженность действий была подкреплена отличной базой системы биологической безопасности — для России были вовсе не новы программы профилактики, вакцинации и терапии инфекционных болезней», - прокомментировал Леонид Рошаль.
Эксперт добавил, что определяющую роль в формировании системы здравоохранения должны играть не министры финансов и экономистов, а врачи, научные сотрудники и другие медработники, которые имеют обширные познания в указанной сфере.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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