Петербуржцам назвали 5 самых полезных корнеплодов, которые нужно есть осенью

Петербургские специалисты регионального управления Роспотребнадзора предоставили перечень овощей-корнеплодов, которые наиболее полезны в осенний период. Рейтинг возглавила редька, которая имеет не только богатый витаминный состав, но и низкую калорийность, передает «78.ru».

В списке топ-5 самых полезных осенникорнеплодов главенствующая позиция досталась редьке — в 100 граммах этого продукта содержится всего 30 ккал, что делает ее незаменимой при диетическом питании. Корнеплод также содержит большую концентрацию витамина С, некоторых минералов и антиоксидантных. Редька также актуальна в период осенних сезонных заболеваний — ее сок воздействует на верхние дыхательные пути, снимает воспаление, понижает температуру и устраняет заложенность носа.

На второй строчке рейтинга поместился топинамбур — содержащийся в его составе инсулин позволяет контролировать уровень сахара в крови, а калий укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу. Не менее полезным был признан корень пастернака — магний, цинк, фосфор и калий в его составе делают данный корнеплод незаменимым. По вкусовым качествам корень пастернака похож на морковь, поэтому его традиционно добавляют в бульоны и различные вторые блюда.

Замыкают список полезных корнеплодов корень петрушки и цикория — данные продукты используются для профилактики различных заболеваний, улучшают процессы кроветворения и восстанавливают нервную систему.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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