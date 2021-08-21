ПЦР-тест или кровь на антитела: какие анализы нужно сдать перед вакцинацией от ковида

Врач высшей квалификации, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4 Екатерина Гергесова помогла разобраться в вопросах, которые волнуют людей перед вакцинацией.

Как максимально быстро диагностировать коронавирус?

Если вы планируете пройти вакцинацию и хотите узнать, не больны ли вы коронавирусом, то необходимо сделать ПЦР-тест. Этот тест выявляет в организме генетический материал – РНК Sars-CoV-2, причем способен это сделать на ранней стадии заболевания.

Стоит отметить, что тесты ПЦР, которые использовались в начале пандемии, значительно отличаются от тестов, которые применяются сегодня. Тесты, которыми пользуются сегодня более чувствительны.

Анализ на антитела поможет установить больны ли вы только на 7-20 день после того, как вас поразил вирус. Он не работает на ранних стадиях заболевания.

Таких анализов несколько:

Анализ на антитела IgM. Их присутствие в организме указывает на острый воспалительный процесс и на то, что организм начал бороться с вирусом. Если IgM много, то ваш организм активно сражается с коронавирусом.

Анализ на антитела IgG. Этот анализ используется для того, чтобы понять, как давно пациент заразился вирусом. Они же показывают уровень естественного иммунитета, который сформировался уже после болезни.

Существуют некоторые условия при подготовке к ПЦР и анализам на антитела.

Так как для ПЦР-теста необходимо сдать мазок из рото- и носоглотки, то соответственно за 3 часа до мазка нельзя есть, пить, курить, жевать жвачку, нельзя чистить зубы и полоскать горло, а также промывать нос или применять назальные спреи, капли, мази.

Для анализа на антитела необходимо сдать кровь. Подготовка стандартная – пить чистую воду без газа и не употреблять пищу, соки, алкоголь (вообще любые напитки, кроме воды) за 4-8 часов до процедуры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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