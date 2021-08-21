ПЦР-тест или кровь на антитела: какие анализы нужно сдать перед вакцинацией от ковида

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Врач высшей квалификации, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4 Екатерина Гергесова помогла разобраться в вопросах, которые волнуют людей перед вакцинацией.
Как максимально быстро диагностировать коронавирус?
Если вы планируете пройти вакцинацию и хотите узнать, не больны ли вы коронавирусом, то необходимо сделать ПЦР-тест. Этот тест выявляет в организме генетический материал – РНК Sars-CoV-2, причем способен это сделать на ранней стадии заболевания.
Стоит отметить, что тесты ПЦР, которые использовались в начале пандемии, значительно отличаются от тестов, которые применяются сегодня. Тесты, которыми пользуются сегодня более чувствительны.
Анализ на антитела поможет установить больны ли вы только на 7-20 день после того, как вас поразил вирус. Он не работает на ранних стадиях заболевания.
Таких анализов несколько:
Существуют некоторые условия при подготовке к ПЦР и анализам на антитела.
Так как для ПЦР-теста необходимо сдать мазок из рото- и носоглотки, то соответственно за 3 часа до мазка нельзя есть, пить, курить, жевать жвачку, нельзя чистить зубы и полоскать горло, а также промывать нос или применять назальные спреи, капли, мази.
Для анализа на антитела необходимо сдать кровь. Подготовка стандартная – пить чистую воду без газа и не употреблять пищу, соки, алкоголь (вообще любые напитки, кроме воды) за 4-8 часов до процедуры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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