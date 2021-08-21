Огромные синяки на теле пациента из Москвы возникли после прививки «Спутником V»

Обозреватели издания «Холод» изучили некоторые побочные действия после вакцинации от коронавируса. Самым интересным оказался единичный случай идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, которая входит в список возможных побочек после прививки «Спутником V». Об этом сообщает «LentaChel».

Так, 26 марта текущего года россиянин Михаил Боде вакцинировался «Спутником V». Сначала он чувствовал себя хорошо, не считая небольшой боли в голове и ломоты в теле. Позже его стало беспокоить покалывание в ногах. Спустя время он заметил на своем теле большие гематомы, которые набухли и обрели густо-бордовый оттенок.

Мужчина вызвал врача. Специалисты были шокированы такими огромными синякам, возникшими без физического воздействия. Предположив, что это может быть инфекция, Михаила забрали в инфекционную больницу. Оттуда перенаправили в терапевтическое отделение ГКБ №29 имени Баумана, где ему поставили диагноз - идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.

После этого россиянин посетил массу врачей, сдал анализы, чтобы установить причину развития такой болезни. Большинство медиков заявили, что данное проявление может быть острой аутоиммунной реакцией на вакцину.

Не получив внятного ответа, Боде стал самостоятельно искать статьи в медицинских журналах, чтобы таки понять, почему он, будучи здоровым человеком, вдруг приобрел такие проблемы, не имея никаких предпосылок к этому.

Михаил до сих пор в растерянности. Отметим, что на лечение он потратил около 80 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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