Роспотребнадзор: Если через полгода после прививки от COVID-19 уровень антител нулевой, то необходимо ревакцинироваться

Сегодня, 09:09

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Роспотребнадзор: Если через полгода после прививки от COVID-19 уровень антител нулевой, то необходимо ревакцинироваться

Врач-эпидемиолог, представитель Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в ходе проведения консультации россиян в режиме онлайн подробно рассказала об иммунитете после вакцинации от коронавируса. 

Как известно, никому из ученых сегодня не известно, какой период времени антитела сохраняются в организме человека после вакцинации. Однако некоторые успели предположить, что этот период зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.

Например, эксперты заметили, что в некоторых случаях антитела могут доходить до нулевого уровня уже через пару месяцев после прививки. Но такое встречается крайне редко. Не исключается тот факт, что тест-система на определение антител дала неверный результат.

Руженцова отмечает, что отсутствие антител вовсе не говорит о том, что организм человека уже не защищен. Ведь уберечь от заболевания может Т-клеточный иммунитет. А вот проверить его лабораторным путем довольно трудно.

Также она добавила, что в среднем снижение иммунного ответа происходит спустя полгода после первой вакцинации.

Поэтому очень важно пройти ревакцинацию по истечении этого срока. Для повторной процедуры можно выбрать абсолютно любой препарат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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