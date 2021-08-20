Реабилитолог Дьяков рассказал, как восстановиться после COVID-19

Сегодня, 15:34

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Реабилитолог Дьяков рассказал, как восстановиться после COVID-19

На всей территории Российской Федерации, если в этом возникает даже малейшая необходимость, медицинские специалисты имеют все возможности и широкие полномочия для того, чтобы направить своего пациента, который переболел коронавирусом, для полноценного широкомасштабного восстановления в специализированном санатории с отделением реабилитации. Данные мероприятия осуществляются совершенно бесплатно, рассказал специалист кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и ЛФК Ростовского государственного медицинского университета, член европейской ассоциации врачей амбулаторной реабилитации Леонид Дьяков, пишет издание «Российская газета». 

Медицинский специалист при этом уточнил, что медицинские отделения подобного типа также существуют в 23 санаториях Российской Федерации. Эти реабилитационные подразделения расположены в Московской области, в Башкортостане, в Чувашии, в Северо-Западном федеральном округе и на территории Сибири. В них принимают пациентов, у которых остались лёгкие последствия от болезни, чтобы закрепить результат лечения в стационаре. 

«Если гражданин, переболевший на коронавирусное инфицирование, едет на санаторно-курортное лечение или просто купил путёвку в санаторий самостоятельно, то это платно», — пояснил Леонид Дьяков. 

При этом пациентов, у которых остались тяжёлые последствия после COVID-19, не примут в санаториях — им необходимо пройти полный курс реабилитации в стационаре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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