Реабилитолог Дьяков рассказал, как восстановиться после COVID-19

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России
Китайские журналисты сообщили о фиаско американских военных. Как они пишут в издании Sohu, армия США провалила важную...Подробнее
На всей территории Российской Федерации, если в этом возникает даже малейшая необходимость, медицинские специалисты имеют все возможности и широкие полномочия для того, чтобы направить своего пациента, который переболел коронавирусом, для полноценного широкомасштабного восстановления в специализированном санатории с отделением реабилитации. Данные мероприятия осуществляются совершенно бесплатно, рассказал специалист кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и ЛФК Ростовского государственного медицинского университета, член европейской ассоциации врачей амбулаторной реабилитации Леонид Дьяков, пишет издание «Российская газета».
Медицинский специалист при этом уточнил, что медицинские отделения подобного типа также существуют в 23 санаториях Российской Федерации. Эти реабилитационные подразделения расположены в Московской области, в Башкортостане, в Чувашии, в Северо-Западном федеральном округе и на территории Сибири. В них принимают пациентов, у которых остались лёгкие последствия от болезни, чтобы закрепить результат лечения в стационаре.
«Если гражданин, переболевший на коронавирусное инфицирование, едет на санаторно-курортное лечение или просто купил путёвку в санаторий самостоятельно, то это платно», — пояснил Леонид Дьяков.
При этом пациентов, у которых остались тяжёлые последствия после COVID-19, не примут в санаториях — им необходимо пройти полный курс реабилитации в стационаре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Китайские журналисты сообщили о фиаско американских военных. Как они пишут в издании Sohu, армия США провалила важную...Подробнее
Варшаве следует обдумать свою дальнейшую политику касательно России. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Витольд...Подробнее
Решение о повышении пенсионного возраста, которое не только не помогло «сэкономить» на пожилых людях, но и добило...Подробнее
Новая версия вакцины «Спутник V» практически идентична предыдущей, поэтому вызвать осложнений не должна. И все же ее...Подробнее
Европейские туристы приезжая в Сан-Марино на отдых заодно прививаются российской вакциной от коронавируса «Спутник V»,...Подробнее
Минздрав Свердловской области провел проверку в больнице Североуральска. Ранее одна из сотрудниц рассказала, что врачи...Подробнее
По информации агентства CNN, немецкая полиция начала расследовать дело медицинской сестры, которая заменяла вакцины от...Подробнее
Политолог-востоковед Евгений Сатановский считает выход американских войск из Афганистана позорным бегством. И уверен в...Подробнее
Накануне Дня независимости Украины в Киеве снова поднимают вопрос соблюдения прав крымских татар. При этом на самом...Подробнее
Вакцинация от коронавируса для учителей Кузбасса обязательна, и если они не поставят прививку, руководство школ имеет...Подробнее
Комментировать