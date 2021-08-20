Лариса Попович: За какой вред здоровью от вакцинации положена компенсация

В России предусмотрены выплаты для тех, кому вакцинация нанесла вред здоровью. Как пояснила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, выплаты положены при таких последствиях, как анафилактический шок, отек Квинке, энцефалит. Однако при повышении температуры, ломоте в мышцах и суставах или неприятных ощущениях в месте прививки рассчитывать на компенсацию не стоит, так как такие симптомы являются побочной реакцией.

Компенсация предусмотрена только в случае нанесения серьезного вреда здоровью. Человек, получивший осложнения после вакцинации, может получить 10 тыс. рублей. Например, у него обострилось хроническое заболевание, из-за чего он был госпитализирован или стал инвалидом. Если же человек скончался после прививки, то его родным выплачивается компенсация в размере 30 тыс. рублей. Минздрав планируют увеличить суммы выплат, так как размер компенсации не изменялся с 2000 года, пишет АиФ .

Однако получить 10 или 30 тысяч рублей непросто. Для этого надо доказать причинно-следственную связь ущерба здоровью с вакциной, заметила Попович.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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