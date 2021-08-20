Les Echos: Ревакцинация от коронавируса в США и ЕС приведет к нехватке доз бедным странам

Сегодня, 10:39

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Les Echos: Ревакцинация от коронавируса в США и ЕС приведет к нехватке доз бедным странам

Аналитики издания «Les Echos» сообщили об отрицательных последствиях кампании по ревакцинации в США и ЕС для бедных стран мира. Журналисты определили, что ввиду панических настроений из-за распространения дельта-штамма, американцы и европейцы посещают пункты вакцинации чаще, чем это необходимо — в результате создается дефицит вакцин для бедных стран, где многие граждане не получили даже первичную иммунизацию. Об этом пишет «ИА Красная Весна».

Французское издание «Les Echos» указало, что интенсивная кампания по ревакцинации в США и ЕС окажет побочный эффект для бедных стран мира. Если ранее повторная вакцинация проводилась не ранее 8-10 месяцев с момента первичной иммунизации, то теперь европейцы и американцы требуют повторную вакцинацию уже через 5-7 месяцев после первичной прививки. 

«Происходит не только дефицит вакцины для бедных стран мира из-за возросших потребностей богатых государств, но и возникает сомнение в эффективности такой профилактики ковида. Непонятно, позволит ли такое частое получение прививки сформировать действительно мощный иммунитет, или приведет к быстрой приспосабливаемости коронавируса к лекарствам», - сообщили журналисты. 

Эксперты привели данные эксперта по вопросам здравоохранения Анн Сенекье, который определил, что уже на сегодняшний день наблюдается снижение эффективности коронавирусных вакцин из-за тотальной иммунизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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