Американские врачи рассказали, как миру научиться «танцевать» с коронавирусом COVID-19

Глава медицинской редакции CNN Санджай Гупта рассказал о том, как существовать во время пандемии коронавируса.

По словам Гупта, к происходящей ситуации необходимо подходить творчески. Люди должны научиться «танцевать» с коронавирусом. Это позволит быстрее приспособиться к жизни, в противном случае человечество может вернуться к ситуации прошлого года.

По мнению директора Центра исследований инфекционных заболеваний Университета Миннесоты Майкла Остерхольма, каждое государство обязано продолжать вакцинацию. Это позволит сдерживать скачки заболеваемости:

«Мы должны продолжать наши программы вакцинации сегодня. Это нас спасет осенью и зимой».

Профессор института Вирджинии Линси Марр считает, что всем необходимо носить маски. Это связано с тем, что самый распространенный сегодня дельта-штамм, а он присутствует в носоглотке. Этот штамм может быть как у привитых, так и не привитых людей. Также профессор заметила, что нет необходимости носить маски регулярно, но они должны обязательно быть у людей в местах массового скопления.

Специалисты подчеркнули, что вирус опасен не только для взрослого населения, но и для детей. Поэтому, крайне необходимо в школах и детских учреждениях установить хорошую систему вентиляции и использовать очистители воздуха.

Кроме соблюдения мер личной гигиены и предосторожности, людям стоит переоценить свое отношение к вирусу. Например во время вспышек лучше полностью отказаться от путешествий и посещения массовых мероприятий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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