Американские врачи рассказали, как миру научиться «танцевать» с коронавирусом COVID-19

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России
Китайские журналисты сообщили о фиаско американских военных. Как они пишут в издании Sohu, армия США провалила важную...Подробнее
Глава медицинской редакции CNN Санджай Гупта рассказал о том, как существовать во время пандемии коронавируса.
По словам Гупта, к происходящей ситуации необходимо подходить творчески. Люди должны научиться «танцевать» с коронавирусом. Это позволит быстрее приспособиться к жизни, в противном случае человечество может вернуться к ситуации прошлого года.
По мнению директора Центра исследований инфекционных заболеваний Университета Миннесоты Майкла Остерхольма, каждое государство обязано продолжать вакцинацию. Это позволит сдерживать скачки заболеваемости:
«Мы должны продолжать наши программы вакцинации сегодня. Это нас спасет осенью и зимой».
Профессор института Вирджинии Линси Марр считает, что всем необходимо носить маски. Это связано с тем, что самый распространенный сегодня дельта-штамм, а он присутствует в носоглотке. Этот штамм может быть как у привитых, так и не привитых людей. Также профессор заметила, что нет необходимости носить маски регулярно, но они должны обязательно быть у людей в местах массового скопления.
Специалисты подчеркнули, что вирус опасен не только для взрослого населения, но и для детей. Поэтому, крайне необходимо в школах и детских учреждениях установить хорошую систему вентиляции и использовать очистители воздуха.
Кроме соблюдения мер личной гигиены и предосторожности, людям стоит переоценить свое отношение к вирусу. Например во время вспышек лучше полностью отказаться от путешествий и посещения массовых мероприятий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Китайские журналисты сообщили о фиаско американских военных. Как они пишут в издании Sohu, армия США провалила важную...Подробнее
Известный врач, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призвал Патриархию Грузинской православной церкви прекратить...Подробнее
В городе Серов Свердловской области к приезду местного губернатора помыли не только асфальтированные дороги, но и...Подробнее
О рисках приобретения металла у «Норникеля» заявляют акционеры Tesla. Для компании, занимающейся производством...Подробнее
Российский врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал о рисках вакцинации подростков от коронавируса. Эксперт призвал...Подробнее
Богатые страны виноваты в том, что COVID-19 продолжает активно мутировать. В беседе с « 360 » врач-эпидемиолог Эдуард...Подробнее
Новая версия вакцины «Спутник V» практически идентична предыдущей, поэтому вызвать осложнений не должна. И все же ее...Подробнее
Варшаве следует обдумать свою дальнейшую политику касательно России. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Витольд...Подробнее
В Новосибирске мужчину с поражением легких в 75% выписали домой. Со слов Алексея, он был госпитализирован с...Подробнее
Решение о повышении пенсионного возраста, которое не только не помогло «сэкономить» на пожилых людях, но и добило...Подробнее
Комментировать