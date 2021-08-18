Россиян предостерегли от употребления 5 продуктов: «убивают» кишечник

В современную эпоху фаст-фуда и однообразия сидячей работы здоровье человека оказалось под угрозой. В самый раз необходимо оказать поддержку собственному организму. Заболевания кишечника чаше всего тревожат людей. Об этом пишет издание РИА «Новости».

Особенно страдают подростки, у них все чаще обнаруживаются эти проблемы. Обязательно надо упорядочить свой дневной распорядок и питание. Как раз кишечник в человеческом организме отвечает за обработку, расщепление еды и за иммунитет. Какие же продукты неблагоприятно влияют на микрофлору кишечника?

Алкоголь. О вреде алкоголя знают все, но не каждый напиток одинаково вредит кишечнику. Чем выше градус алкоголя, тем больше он вредит организму. Крепкий спиртной напиток отрицательно сказывается на пищеварении. Кишечник не может всасывать все полезные вещества и элементы от съеденной пищи. От частого употребления спиртного серьезно страдают органы. Иногда это даже приводит к раку кишечника. Кто любит крепкие напитки, следует сменить виски, коньяк или водку на что-нибудь более «легкое». Еще лучше будет полный отказ от алкоголя.

Мясо. Не каждое мясо отрицательно сказывается на пищеварении. Хуже всего переработанное мясо: сосиски, сардельки, весь колбасный ряд, содержащий опасные вещества — нитрозамины. Они тоже вызывают рак кишечника. Кто сильно любит сосиски, тому лучше перейти на домашнее изготовление. Есть их приятнее, и организм будет спасен от проблем. Жареное мясо — жирненькая свинина или баранина тяжело переваривается. Это является дополнительной нагрузкой для кишечника. Это приводит к воспалению слизистой оболочки. Далее появляются нежелательные уплотнения в стенках пищеварительного тракта. Многие люди на планете употребляют в пищу жареное мясо. Однако его чрезмерное потребление часто чревато печальными последствиями. Заядлые мясоеды должны устраивать перерывы. Нормальный режим потребления красного жареного мяса — дважды в неделю.

Сладкое. Бытует мнение — пирожные, торты и ватрушки приносят вред лишь фигуре, но так думать ошибочно. Исследователи Университета Альберты обнаружили, что, если потреблять много сахара, это приносит проблемы кишечнику. Внутренняя микрофлора разрушается, а это приводит к размножению болезнетворных бактерий, которые могут проникнуть в другие органы из пищеварительного тракта, что может вызвать даже болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Майонез. Еще один противник красивой фигуры. Женщины его ненавидят, а мужчины, как правило, обожают. И опять же проблема кроется не только в стремительном наборе веса, но и в пагубном влиянии для желудочно-кишечного тракта. Как и сладкое, майонез оказывает неприятное воздействие на микрофлору. Однако эти слова касаются только покупного продукта. Домашний майонез создается без дополнительных химических компонентов, а значит — все же полезнее для здоровья. Дома популярный соус делается буквально за пять минут.

Маргарин. Его линолиевая кислота является частой причиной язвенных колитов. Линолиевая кислота также находится в орехах и различных семенах, но чаще всего мы не употребляем их в таком количестве, чтобы это пагубно влияло на наш организм. В маргарине же линолиевой кислоты полно, так что не стоит перебарщивать с растительным продуктом.

Помните, что чрезмерное употребление любых продуктов будет негативно сказываться не только на кишечнике, но и на организме в целом. Соблюдайте сбалансированное питание, пейте больше воды и не забывайте о небольшой зарядке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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