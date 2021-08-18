Вирусолог Чепурнов объяснил принцип работы новой версии вакцины «Спутник V»

Новая версия вакцины «Спутник V» практически идентична предыдущей, поэтому вызвать осложнений не должна. И все же ее следует проверить на токсичность, онкогенность и способность вызывать коагуляционные нарушения, а на это потребуется определенное время. Об этом в интервью агентству Lenta заявил Александр Чепурнов - вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор».

«На самом деле создание нового препарата — вещь вполне логичная. Изменения в вирусе будут происходить, их необходимо отслеживать и в соответствии с ними модифицировать препарат», — пояснил специалист.

Он пояснил, что техническая сторона создания вакцины не очень сложная и уже давно отработана, поэтому в среднем создание занимает пару недель. Гораздо больше времени потребуется на решение других задач - на проверку эффективности, токсичности и других параметров препарата.

Невзирая на то, что новая версия будет практически идентичной, ключевое слово здесь «практически», так как отличия все же есть. Например, будет произведена замена белка, посредством которого вирус может прикрепляться к клеткам.

Ранее из-за него наблюдались определенные проблемы и приходилось применять лекарственные препараты.

«Белки вируса способны травмировать эндотелии сосудов, а может, и другие ткани. Не зря со временем потребовалось применять снижающие свертываемость средства», — рассказал вирусолог.

Качественное исследование поможет этого избежать, но надо время, резюмировал собеседник агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что в центре им. Гамалеи разработали версию вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированную специально под штамм «дельта».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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