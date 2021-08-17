Эпидемиолог Шунков: богатые страны виноваты в мутации COVID-19 из-за вакцин

Богатые страны виноваты в том, что COVID-19 продолжает активно мутировать.

В беседе с «360 » врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что богатым странам следует заняться вакцинацией населения бедных государств, поскольку в противном случае они станут «резервуаром мутаций».

Как известно, коронавирус мутирует в организме невакцинированных и не болевших людей. Поэтому важно создать быстрее иммунную прослойку. Но во многих странах уже говорят о необходимости ревакцинации, тогда как бедные государства не могут даже провести масштабную вакцинацию.

«Намного логичнее привить людей, не имеющих иммунитета, не болевших и не вакцинированных. Чтобы как можно быстрее создать иммунную прослойку, чем бросить все силы на ревакцинацию людей, у которых имеются одна или две прививки», — заявил эпидемиолог.

Шунков добавил, что на данный момент еще нет точной информации о том, как долго могут после прививки сохраняться антитела, защищающие от заражения коронавирусом. Не до конца изучен вопрос и о силе клеточного иммунитета, формирующегося после перенесенной коронавирусной инфекции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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