Врач-педиатр Тимаков сообщил о рисках вакцинации подростков против коронавируса COVID-19

Сегодня, 08:09

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Врач-педиатр Тимаков сообщил о рисках вакцинации подростков против коронавируса COVID-19
Российский врач-педиатр Евгений Тимаков

Российский врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал о рисках вакцинации подростков от коронавируса. Эксперт призвал прививать лишь категории детей из группы риска, а для массовой вакцинации юных пациентов еще нет результатов клинических испытаний. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, по мнению Тимакову, прививка может стать необходимостью лишь для детей с хроническими заболеваниями. Если же ребенок здоров, то вакцинацию следует отложить до окончания всех исследований и испытаний.

Врач подчеркнул, что в категории молодых граждан особенно часто наблюдаются побочные действия после прививки в виде, например, миокардита.

При этом он признал, что заболеваемость коронавирусом среди детей сегодня существенно увеличилась, однако в большинстве случаев они переносят инфекцию в легкой форме.

Тимаков не видит смысла в массовой вакцинации подростков, если только речь не идет о детях с ожирением или хроническими патологиями. Сегодня в медицинском сообществе существует масса сомнений относительно применения векторных вакцин несовершеннолетними гражданами. Все потому, что препараты обеспечивают слишком сильный иммунный ответ. Для подростков больше бы подошли цельновирионные вакцины, но это предположение еще нужно доказать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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