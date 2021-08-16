Эксперты ВОЗ оценили опасность посещения врачей во время пандемии

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей официальной странице в Twitter призвали граждан не отменять необходимые посещения врачей в случае заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «Красная весна».
«Не стоит откладывать необходимые посещения врачей», — написано в их обращении.
Также специалисты порекомендовали пациентам спросить у своих докторов о возможности консультации в режиме онлайн. Если же такой вариант не предусмотрен, тогда нужно идти на прием.
Кроме того, ВОЗ призвали людей соблюдать рекомендации, предписанные местными органами здравоохранения, а точнее пользоваться антисептиком и защитными масками. Гражданам в группе риска по коронавирусу рекомендуется носить специальные медицинские маски.
Важно помнить о том, что во время посещения медицинских учреждений необходимо соблюдать дистанцию и избегать скоплений людей.
Напомним, согласно официальным данным в 2020 году в РФ от коронавируса умерли более 100 тысяч пациентов. А общая смертность в стране за этот год в сравнении с 2019 годом выросла на 18% (324 тысячи). Большинство умерших имели хронические заболевания или онкологию. Это привело экспертов к выводу, что неразбериха в системе здравоохранения, связанная с пандемией коронавируса, усугубила ситуацию с остальными заболеваниями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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