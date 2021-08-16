В ВОЗ объяснили, как вести себя дома больному коронавирусом COVID-19

Эксперт Шлягер рассказала, какую вакцину от COVID-19 выбрать для пенсионеров
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Эксперты ВОЗ представили основные рекомендации для заболевшего коронавирусом. В частности, необходимо находиться дома в отдельной комнате либо на расстоянии от других проживающих.
«В случае выявленного коронавируса перейдите в отдельную комнату и находитесь на расстоянии от сожителей. Также не забывайте как можно чаще открывать окна», - предупреждают в ВОЗ.
Следует помнить, что защитить окружающих от инфицирования можно при соблюдении физической дистанции и ношении масок. Специалисты призывают мыть руки, чихать и кашлять в согнутый локоть, а также избегать массовых мероприятий.
Также ВОЗ призывает выполнять рекомендации, составленные местными органами здравоохранения.
Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что защитные маски и перчатки являются физическим препятствием для попадания вируса в организм. При этом ряд иностранных ученых неоднократно отрицали эффективность масок. По словам доктора Эли Перенцевич из Университета Айовы в США, нет никаких реальных доказательств тому, что ношение маски защитит человека от заболевания.
Все же большинство экспертов согласны с теорией о том, что маски препятствуют попаданию крупных капель инфекции на человека, однако не защищают от более мелких капель.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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