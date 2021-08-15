В Минздраве России рассказали, после какой вакцины против коронавируса COVID-19 чаще заражаются

Опубликована статистика Минздрава о результатах вакцинации от коронавируса COVID-19.

«Коммерсантъ» опубликовал данные со ссылкой на Минздрав по заражениям после вакцинации «Спутником V», «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной»:

после вакцинации «Спутником V» – заболели 0,7% (Ульяновская область), 0,14% (Курская область), 1,64% (Санкт-Петербург);

после вакцинации «ЭпиВакКороной» – заболели 1,04% (Ульяновская область), 0,2% (Курская область), 6% (Санкт-Петербург);

после вакцинации «КовиВаком» – заболели 1,3% (Ульяновская область), 0,2% (Курская область), 0,9% (Санкт-Петербург).

Несмотря на имеющийся риск заражения, медики рекомендуют делать прививки. Благодаря вакцинации шансы переносить заболевание в тяжелой форме становятся минимальными.

Однако необходимо помнить, что опасным является период между получением первой и второй доз препарата. Иммунитет у человека вырабатывается лишь в течение 21 дня после второй дозы.

Поэтому так важно в эти дни соблюдать меры предосторожности: носить маски, соблюдать дистанцию, мыть и дезинфицировать руки и прочее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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