В Минздраве России рассказали, после какой вакцины против коронавируса COVID-19 чаще заражаются

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Опубликована статистика Минздрава о результатах вакцинации от коронавируса COVID-19.
«Коммерсантъ» опубликовал данные со ссылкой на Минздрав по заражениям после вакцинации «Спутником V», «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной»:
Несмотря на имеющийся риск заражения, медики рекомендуют делать прививки. Благодаря вакцинации шансы переносить заболевание в тяжелой форме становятся минимальными.
Однако необходимо помнить, что опасным является период между получением первой и второй доз препарата. Иммунитет у человека вырабатывается лишь в течение 21 дня после второй дозы.
Поэтому так важно в эти дни соблюдать меры предосторожности: носить маски, соблюдать дистанцию, мыть и дезинфицировать руки и прочее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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