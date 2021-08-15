Иммунологи не рекомендуют прививаться после простуды

При простудном заболевании вакцинироваться от коронавируса не рекомендуется в течение месяца после полного выздоровления. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он пояснил, что из-за того, что пациент не до конца выздоровел, может подняться температура.

Как сказал врач, пациент будет испытывать поствакцинальные нежелательные реакции. Человек будет полагать, что температура у него повысилась из-за прививки.

Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, иммунолог Наталья Калинина заявила, что простуда не всегда может стать причиной для медотвода от вакцинации против COVID-19. Она также отметила, что люди с временными противопоказаниями могут тяжелее перенести поствакцинальный период, но не всегда. После любой прививки у некоторых людей бывают резкие болезненные реакции, заметила иммунолог, пишет ura.news .

Ранее врачи заявляли, что беременные и аллергики входят в группу риска. Поэтому перед вакцинацией следует попасть на примем к терапевту.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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