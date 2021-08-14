Public Health England: из умерших в течение 28 дней после выявления штамма дельта коронавируса 49% были вакцинированы

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Автор медицинского журнала The BMJ Крис Баранюк опубликовал пугающие данные по поводу смертности от коронавируса. Сообщается, что эффективность вакцинации существенно ослабилась с появлением дельта-штамма. Об этом сообщает «LentaChel».
Так, автор рассказал про ситуацию, с которой столкнулся телеведущий ВВС Эндрю Марра. Он прошел полный курс вакцинации от коронавируса, однако все равно заболел им. По его подозрениям, инфекцию он подхватил на саммите в Корнуолле. К счастью, ведущий выздоровел, однако другим повезло меньше.
«Согласно данным Public Health England, 49% (224) граждан, которые умерли в течение 28 дней после выявления дельта-штамма коронавируса в период с 1 февраля по 19 июля, прошли полный курс вакцинации. Практически все они были старше 50 лет», - сообщает Баранюк.
Кроме того, в статье упоминаются данные правительства Израиля об эффективности вакцины Pfizer, которая снизилась с 94% до 64% после начала распространения дельта-варианта вируса в стране. Также снижение эффективности было замечено и у препарата AstraZeneca, которая после появление дельта-штамма показывала не 73%, а 60%.
Обозреватель издания вспомнил еще об одном случае, произошедшем на свадьбе, которая проходила на открытом воздухе в Техасе. Были приглашены 92 гостя. Все они были полностью вакцинированы. Однако не всех это уберегло от инфицирования.
«Спустя время одна пара из Индии сдала тест на коронавирус, который показал дельта-штамм. Через месяц один из них умер. Еще 4 человека, с которыми они контактировали на свадьбе, также заболели, однако, к счастью, выздоровели», - резюмировал эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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