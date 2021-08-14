Британские ученые рассказали о влиянии вакцинации против коронавируса на беременность

Вакцинация от COVID-19 на исход беременности не влияет. В этом убедились исследователи из Великобритании, которые опубликовали результаты своих наблюдений в American Journal of Obstetrics and Gynecology. Сотрудники колледжа Сент-Джордж проанализировали данные о 1328 женщинах, рожавших в период с 1 марта по 4 июля 2021 года в Лондоне. Меньше трети из них привились и 141 из участниц исследования получила хотя бы одну дозу вакцины до рождения ребенка.

Как выяснили ученые, доля неблагоприятных исходов беременности — выкидышей (0 и 0,3 %), аномалий плода (2,2 и 2,7%) и кесаревых сечений (30,8 и 30,6 %) — была одинакова как для привитых, так и для непривитых.

Беременные с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени, как правило, переносят коронавирус в тяжелой форме.

Ранее профессор акушерства в Университетском медицинском центре Утрехта Китти Блуменкамп заявила, что «дельта»-штамм более опасен для беременных, чем другие варианты патогена. Часто роженицы переносят болезнь в тяжелой форме, их состояние резко ухудшалось и им требовалась экстренная госпитализация.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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