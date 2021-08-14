Вирусолог Нетесов предложил прививать детей от COVID-19 для борьбы с бесплодием

Коронавирус, как известно, бьет по многим органам и системам организма, в том числе и по репродуктивной. Но бесплодия можно избежать, если прибегнуть к вакцинации подрастающего поколения. В этом уверен известный российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ученый пояснил, что в ряде случаев у девочек при заражении коронавирусом возможна деградация яичников. Это объясняется тем, что в клетках яичников есть много рецепторов ACE2. При взаимодействии с ними патоген с легкостью может проникнуть в эти клетки.

Вакцинация же способна предотвратить бесплодие как последствие перенесенного коронавируса.

«Конечно, стоит проанализировать ситуацию, потому что новые сведения о том, как действует коронавирус на детей, обновляются все время, но опыт европейских стран показывает, что вакцинация им точно не вредит и снижает заболеваемость и тяжесть симптомов», - приводит слова Нетесова ТАСС.

В том, что эксперт прав, сомневаться не приходится. В обновленных рекомендациях Минздрава ранее появилось предупреждение о том, что при заражении коронавирусом возможно поражение яичников, а также снижение качества сперматозоидов.

Для детей с хроническими заболеваниями коронавирус опасен также, как и для взрослых. И это, по мнению вирусолога, еще один веский аргумент в пользу вакцинации детей старшего возраста и подростков.

Напомним, что во многих странах Европы вакцинация детей от 12 лет и старше от коронавируса уже проводится. В России немало специалистов склоняются к тому, что опыт следует перенять.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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