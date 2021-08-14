Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за все полтора года пандемии.

На утро четверга, 12 августа, от коронавируса умерли 808 человек. Потом, на утро пятницы, 13 августа, в России было зарегистрировано 815 летальных исходов. И сейчас все медицинское сообщество страны без устали твердит, что наиболее эффективным и надежным средством защиты от тяжелых осложнений и смерти от COVID-19, является 100%-я прививка. Об этом уже давно в один голос говорят ученые и врачи всего мира.

Издание «Комсомольская правда» продолжает публиковать на своих страницах ответы авторитетных медицинских специалистов на народные вопросы о прививках от ковида. Также свои ответы представили медицинские специалисты сети клиник «РЖД-Медицина». Главный терапевт сети Сергей Черемушкин объяснил, что, при наличии у вакцинируемого гражданина хронического гастрита либо панкреатита, идти на осуществление прививки необходимо исключительно после того, как человек проконсультируется со своим лечащим врачом.

Вакцинация также возможна при условии ремиссии заболеваний ЖКТ. Пульмонолог Вячеслав Овечкин отметил, что при бронхиальной астме можно прививаться против коронавируса, но только в том случае, если нет обострения. Пациенты с бронхиальной астмой могут выбрать «КовиВак» или «Спутник V». Главный уролог «РЖД-Медицина» рассказал, что делать при болезнях почек. Он отметил, что наличие хронического пиелонефрита не является противопоказанием к вакцинации. Прививку следует сделать, когда нет обострения заболевания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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