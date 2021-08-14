Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

Симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии, озвучил врач-онколог Мытищинской городской клинической больницы Валерий Бондаренко.

Женщинам обязательно необходимо обратиться к специалисту, если между циклами у них возникают кровотечения. Такие кровотечения называют ациклическими. Они могут быть кратковременными или длительными и зачастую указывают на развитие рака.

Всем женщинам он настоятельно рекомендует проходить регулярно обследование молочных желез. До 40 лет нужно делать раз в год УЗИ, а после 40 - маммографию.

Если патология не выявляется, то маммография делается раз в два года. Если есть отклонения, то лечащий врач назначает дополнительные обследования.

Стоит отметить, что раковая опухоль груди может развиваться и у мужчин. Стоит посетить врача, если появились уплотнения в железе, изменился цвет кожных покровов в области ареол.

Боли в надлобковой области у мужчин могут сигнализировать о проблемах мочевого пузыря или предстательной железы. Мужчинам эксперт рекомендует регулярно исследовать уровень простатического специфического антигена (ПСА) в крови.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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