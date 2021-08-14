Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

В минувшем году, когда была объявлена пандемия коронавируса, Петербург отличился рекордным ростом смертности. В этом большую роль, безусловно, сыграл ковид, хотя люди умирали и от сердечно-сосудистых заболеваний. Как оказалось, эти заболевания стали первой причиной смерти в городе в период пандемии. Но сердечно-сосудистые патологии лидируют в списке причин летальных исходов на протяжении многих лет. До 2019 года число смертей от инфарктов и инсультов снижалось, а в минувшем году оно резко выросло.

По мнению медиков, коронавирус наносит удар по сердечно-сосудистой системе, что и повлияло на рост летальных случаев. Хотя некоторые утверждают, что в городе были допущены организационные ошибки.

Но многие эксперты отмечают, что в числе самых убийственных факторов - психологический настрой населения. Как заявил заведующий кардиохирургическим отделением Военно-Медицинской Академии им. Кирова Максим Диденко, ситуация с заболеваемостью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в прошлом и нынешнем годах ухудшилась и в этом значительную роль сыграл коронавирус, который с одной стороны, провоцирует эти болезни, а с другой — дает осложнения. Коронавирус пагубно воздействует на внутреннюю выстилку артерий, из-за чего возникают тромботические осложнения. У многих пациентов, зараженных коронавирусом, впервые возникают гипертония, аритмия, инфаркты и инсульты. Зачастую эти проблемы проявляются раньше, чем другие симптомы коронавируса, пишет РБК .

Медики также отмечают, что рост смертности обусловлен тем, что многие пациенты слишком поздно обращаются к врачу. Задержка оказания помощи на час увеличивает летальность на 10-15%.

Примечательно, что в Петербурге, как в целом по стране, некоторые кардиохирургические центры и отделения сделали меньше операций шунтирования, чем на них выделено средств в системе ОМС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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