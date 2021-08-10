Медицинский обозреватель Мария Тищенко рассказала, как лечат коронавирус

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С самого начала эпидемии COVID-19 медики всего мира ищут лекарство, которое сможет победить опасную инфекцию. Как все-таки справляются с коронавирусом медики и чем лечат больных сегодня? Об этом спрашивала у специалистов медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.
По мнению терапевта Елены Обут, на сегодняшний день во всем мире не существует лекарств, которые оказывают прямое или опосредованное действие на вирус КОВИД-19. При лечении, как правило, врач занимает выжидательную позицию и назначает лечение в соответствии с симптомами пациента, лабораторным анализам и динамике состояния.
«В числе препаратов, эффективность которых уже доказана, — гормональные противовоспалительные препараты (кортикостероиды) и антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов», — рассказала врач.
Она уточнила, что в российских больницах чаще всего используют фавипиравир, ремдесивир (только в стационарах), умифеновир и интерферон-альфа («Инферон», «Гриппферон» как один из видов интерферонов-альфа).
При легком течении коронавируса назначается лечение на основе противовирусных препаратов, препаратов упреждающей противовоспалительной терапии и препаратов для купирования цитокинового шторма.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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