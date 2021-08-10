«Хитрости учета»: эксперт о рекордной смертности штамма «йота»

В Сети рассказали о новом штамме коронавируса йота, который якобы достигает 82% смертности среди людей старше 45 лет. Полученные данные прокомментировала глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, информация о рекордной смертности может быть результатом некорректного анализа. Об этом сообщает «Рамблер».

Ранее специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев со ссылкой на данные научной работы сообщил о том, что смертность от нового штамма коронавируса йота может достигать 82%.

«Подсчет смертельных случаев зависит от множества факторов. Нужно выяснить с кем общался больной, какое количество человек он заразил. Кроме того, говорить об этом можно лишь при большом количестве случаев и нормальных условиях регистрации. Но когда данные основываются на нескольких случаях, поднимается шум, то это уже хитрости технологии учета», - высказала свое мнение Попович.

Она добавила, что при реальной смертности в 80% вспышка заболеваемости будет крайне непродолжительной, так как вирусы при такой летальности не способны свободно распространяться, убивая носителей раньше, чем те успеют инфицировать других.

«Что значит 80% смертности? Получается, умирают почти все, кто заразился. Вспышки таких вирусов заканчиваются практически сразу, ведь инфекция не имеет возможности распространяться», - резюмировала специалист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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