Российские врачи оценили опасность штамма «йота»

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Врачи оценили опасность штамма «йота», который был выявлен в Нью-Йорке.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский не исключает, что этот штамм будет менее заразен штамма «дельта», передает Вечерняя Москва. Он также отметил, что этот штамм может и вовсе не дойти до России, поэтому не стоит нагнетать обстановку.
Агранвоский добавил, что в отношении этого штамма действуют вакцины, хотя, возможно, их эффективность будет несколько ниже.
Комментируя заявления о повышенной смертности от штамма «йота», врач-эпидемиолог Эдуард Шунков подчеркнул, что для подобных выводов необходимо изучить количество людей, которые заразились и сопоставить с количеством умерших.
Мнение Шункова разделяет и врач Тимур Пестерев. Он отметил, что озвученная цифра в 82% касательно «йоты» - это коэффициент летальности от штамма в определенной группе населения в сравнении с показателями других разновидностей инфекции.
«В определенных возрастных группах по определенным цифрам выросла летальность. Можно сказать, что она быстрее передаётся, чем другие мутации. Опять же, не конкретно, как «дельта»-штамм, а как другие мутации. Не так страшен черт», — заявил Пестерев.
Поэтому специалисты советуют всем вакцинироваться, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.
Как стало известно ранее, в Нью-Йорке был выявлен новый штамм «йота», который в сравнении с другими мутациями коронавирусной инфекции более патогенный, может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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