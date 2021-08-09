Российские врачи оценили опасность штамма «йота»

Врачи оценили опасность штамма «йота», который был выявлен в Нью-Йорке.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский не исключает, что этот штамм будет менее заразен штамма «дельта», передает Вечерняя Москва . Он также отметил, что этот штамм может и вовсе не дойти до России, поэтому не стоит нагнетать обстановку.

Агранвоский добавил, что в отношении этого штамма действуют вакцины, хотя, возможно, их эффективность будет несколько ниже.

Комментируя заявления о повышенной смертности от штамма «йота», врач-эпидемиолог Эдуард Шунков подчеркнул, что для подобных выводов необходимо изучить количество людей, которые заразились и сопоставить с количеством умерших.

Мнение Шункова разделяет и врач Тимур Пестерев. Он отметил, что озвученная цифра в 82% касательно «йоты» - это коэффициент летальности от штамма в определенной группе населения в сравнении с показателями других разновидностей инфекции.

«В определенных возрастных группах по определенным цифрам выросла летальность. Можно сказать, что она быстрее передаётся, чем другие мутации. Опять же, не конкретно, как «дельта»-штамм, а как другие мутации. Не так страшен черт», — заявил Пестерев.

Поэтому специалисты советуют всем вакцинироваться, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.

Как стало известно ранее, в Нью-Йорке был выявлен новый штамм «йота», который в сравнении с другими мутациями коронавирусной инфекции более патогенный, может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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