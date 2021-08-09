Привитый назальной вакциной от коронавируса COVID-19 пациент рассказал, как перенес прививку

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Участник тестирования назальной вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал, как он перенес вакцинацию.
Вакцина в виде капель для носа, отметил собеседник РИА Новости, не дала никаких побочных эффектов. По его словам, при вакцинации ему необходимо было глубоко вдохнуть, когда вакцину закапали в нос. В тот момент он ощутил сладковатый привкус.
«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», - поделился подробностями вакцинации доброволец.
Побочных эффектов после вакцинации у него не было. Температура была в норме. Не проявлялись ни мышечная боль, ни кашель, ни насморк. Не было и болей в голове. Эти симптомы, к слову, нередко возникают после вакцинации в виде инъекции.
Об испытаниях назальной вакцины, которая формирует иммунитет в зоне носоглотки, еще в апреле сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он рассказал, что эта вакцина тестировалась в возрастной группе 8-9 лет. В этой возрастной группе никаких побочных эффектов не было.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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