Эпидемолог объяснил рост заражений «дельта»-штаммом среди детей

Профессор эпидемиологии Калифорнийского университета Джордж Резерфорд объяснил рост заражений коронавирусом среди детей. В частности, он сказал, что «дельта»-штамм более заразен для взрослых, которые передают вирус детям. Таким образом, все больше детей попадают в больницы. Выясняется, что все дети, оказавшиеся в медучреждениях с COVID-19, были непривиты, так как сейчас в США проводят вакцинацию только подростков старше 12 лет.

По мнению эпидемиолога, с началом учебного года выяснится, насколько легче этот штамм коронавируса передается от одного ребенка к другому. В США планируют осенью начать прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет, а зимой — от 2 до 4 лет и потом от 6 до 23 месяцев.

Резерфорд также отметил, что пока неизвестно, чаще ли дети с дельта-штаммом, оказываются в больницах, чем зараженные другим видом коронавируса.

Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России в сентябре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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