Эпидемолог объяснил рост заражений «дельта»-штаммом среди детей

В Китае нашли неожиданное объяснение ненависти США к российским бомбардировщикам Ту-160
Российские бомбардировщики Ту-160 считаются самой ненавистной техникой для американских ВВС. В чем причина такого...Подробнее
Профессор эпидемиологии Калифорнийского университета Джордж Резерфорд объяснил рост заражений коронавирусом среди детей. В частности, он сказал, что «дельта»-штамм более заразен для взрослых, которые передают вирус детям. Таким образом, все больше детей попадают в больницы. Выясняется, что все дети, оказавшиеся в медучреждениях с COVID-19, были непривиты, так как сейчас в США проводят вакцинацию только подростков старше 12 лет.
По мнению эпидемиолога, с началом учебного года выяснится, насколько легче этот штамм коронавируса передается от одного ребенка к другому. В США планируют осенью начать прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет, а зимой — от 2 до 4 лет и потом от 6 до 23 месяцев.
Резерфорд также отметил, что пока неизвестно, чаще ли дети с дельта-штаммом, оказываются в больницах, чем зараженные другим видом коронавируса.
Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России в сентябре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские бомбардировщики Ту-160 считаются самой ненавистной техникой для американских ВВС. В чем причина такого...Подробнее
В ФРГ необходимо провести серьезную кампанию по обсуждению прав граждан, привитых от коронавируса. Так считает...Подробнее
О том, есть ли смысл в скупке валюты в августе и сентябре, рассказал эксперт по коммуникациям, официальный...Подробнее
В возрасте 54 лет скончался сотрудник Екатеринбургского жирового комбината Альберт Зиятдинов, который незадолго до...Подробнее
Жители Заволжья обратились с официальным письмом к врио Губернатора Ульяновской области Алексею Русских. Люди требуют,...Подробнее
Авторы китайского издания Global Times заявили о том, что пандемия коронавируса началась не в Ухане, а в американском...Подробнее
В поезде следования Мурманск-Адлер произошло массовое отравление детей. Виновницей может оказаться компания RBE Group....Подробнее
Единственным фактом суперраспространения коронавируса в Российской Федерации стал случай с человеком, который один...Подробнее
Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил о том, что ряд грядущих событий может привести к...Подробнее
Певица Татьяна Буланова планирует получить место в Законодательном собрании Петербурга. Ранее певица призвала главу ЦИК...Подробнее
Комментировать