Эксперты JAMA назвали необходимое число доз вакцины для переболевших коронавирусом COVID-19

Авторы издания JAMA Network Open опубликовали новые исследования американских ученых Медицинского центра Университета Раш в Чикаго. Они установили, что граждане, ранее переболевшие коронавирусом, могут вакцинироваться всего одним компонентом препарата. Он обеспечит достаточный уровень антител.

Для выработки полного иммунитета к коронавирусу людям, которые ранее не болели им, необходимо привиться двумя дозами вакцины. Однако с теми, кто ранее перенес инфекцию, дела обстоят немного иначе.

Ученые из Чикаго провели исследования, в котором были задействованы 29 добровольцев с положительным результатом ПЦР-теста и еще 30 человек, которые ранее не болели коронавирусом. Средний возраст участников составил 43 года.

Всем им вкололи первый компонент вакцины. Эксперты заметили, что всего от одной прививки ранее болевшие участники приобрели довольно высокий уровень антител по сравнению с тем, кто еще не болел и получил две дозы вакцины.

Ученые пришли к выводу, что люди, перенесшие коронавирус, могут вакцинироваться одной прививкой, так как вторая доза мало что дает. Плюс этого открытия еще и в миллионах дополнительных доз вакцин, которые появятся на фоне новой методики вакцинации.

«Это позволит увеличить количество привитых граждан и исключить точку зрения людей, которые обвиняют ученых в игнорировании естественного иммунитета», - резюмировал доктор Джеймс Мой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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