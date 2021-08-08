Профессор вирусологии назвал главные условия для вакцинации детей от коронавируса

Единого решения о вакцинации детей от коронавируса быть не может. Поскольку оно зависит от ряда условий, должно приниматься каждым государством самостоятельно. Такого мнения придерживается профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс.

По его словам, один из ключевых показателей - возрастная структура общества. Немалую роль играют и следующие моменты: сколько взрослых привиты, какие вакцины используются и как настроено общество к вакцинации детей.

В беседе с «Лентой» Йен Джонс подчеркнул, что он пока не располагает сведениями о том, что значительно более заразный вариант коронавируса более опасен и для несовершеннолетних.

«Повышенная заразность вируса означает, что им инфицируется больше людей. Процент тяжелобольных в этом случае не меняется, но их абсолютное число растет», — растолковал Джонс.

The New York Times ранее в своей публикации обратила внимание на то, что после заражения дельтой все больше детей попадают в больницы. Журналисты пообщались с медиками и узнали, что пока еще не ясно, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение заболевания у детей и подростков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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