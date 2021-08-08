«От прививки нельзя заболеть»: Министр Савинова опровергла очередной миф о вакцине от COVID

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Вакцинация от коронавируса не может спровоцировать COVID-19. Об этом сообщила в ходе прямого эфира министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, передает портал Оrenburg.media.
Она добавила, что вакцинация необходима для защиты от коронавирусной инфекции. И хотя вероятность заразиться COVID-19 после вакцинации снижается, тем не менее, прививка помогает в подавляющем большинстве случаев избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции. Поэтому министр в очередной раз призвала жителей региона привиться от опасного вируса.
«Я поставил прививку и заболел» – это невозможно по определению. От нее нельзя заболеть. Вакцина не содержит живой вирус, а, следовательно, не приводит к заболеванию. Она не снижает иммунитет, как некоторые думают, откладывая вакцинацию на после отпуска или юбилея. Пока вы откладываете до свадьбы или юбилея, можно все отложить до больничной койки. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше», - сказала Савинова.
По ее словам, 70% из тех, кто еще не вакцинировался – это люди, которые сомневаются в необходимости или безопасности вакцинации, но категорическими антипрививочниками они не являются. Поэтому важно и далее объяснять суть вакцинации, предоставлять доказательства безопасности вакцин, чтобы стимулировать сомневающихся принять решение о вакцинации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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