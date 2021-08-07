Вакцина «Спутник Лайт» против COVID-19 – чем отличается от «Спутник V»: уровень защиты и побочные эффекты

Сегодня, 19:39

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Вакцина «Спутник Лайт» против COVID-19 – чем отличается от «Спутник V»: уровень защиты и побочные эффекты

Сейчас в пунктах вакцинации есть на выбор следующие российские вакцины: «Спутник Лайт» и «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

В чем отличие «Спутников»?

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева объяснила, что «Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, которая подходит людям, которые уже переболели COVID-19 и через полгода хотят сделать прививку снова. Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых высказался об уровне эффективности «Спутника Лайт». 

«Вакцина однокомпонентная, содержит только один из аденовирусов и вводится однократно. Она содержит тот же 26-й серотип аденовируса, что и первый компонент. Так как второй компонент не вводится, её эффективность, скорее всего, будет ниже. Но «защищать от реанимации и смерти» она должна достаточно эффективно», — считает Седых.

Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4%. Зато ревакцинироваться «Спутником Лайт» можно после любой вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», уточняет Ивлева. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована четвёртой из российских вакцин 6 мая 2021 года.

Ивлева уточнила, какие есть противопоказания на применение препарата: индивидуальная непереносимость одного из компонентов. В состав «Спутника Лайт» входят трис, хлорид натрия, сахароза, полисорбат, хлорид магния, динатриевая соль, этанол. Показателем непереносимости может стать гиперчувствительность к вакцине, которая содержит компоненты. При любых сомнениях нужно консультироваться с врачом.

Нельзя вакцинироваться «Спутником Лайт» и при сильных аллергических реакциях на какие-либо вещества. При острых инфекционных заболеваниях, например, сальмонеллёз, грипп, аденовирусные инфекции, корь, ВИЧ-инфекция и острые неинфекционные заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, заболевания лёгких, астма. В таких случаях прививаться можно через полмесяца-месяц после выздоровления или выхода в ремиссию. Если заболевание ОРВИ нетяжёлое, можно делать прививку после понижения температуры. Также лучше не вакцинироваться во время беременности или периода грудного вскармливания. Ещё одно ограничение — возраст. Прививку «Спутник Лайт» нельзя делать людям до 18 лет и старше 60 лет.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована 11 августа 2020 года. Она создана на основе двух штаммов живых аденовирусов человека, лишённых способности размножаться. Препарат вводится два раза с интервалом в две недели. Иммунитет вырабатывается через три недели после второго укола. У «Спутника V» эффективность равна 91,6% — эта информация была опубликована в журнале The Lancet. 

Вирусолог, член-корреспондент РАН и доктор биологических наук Сергей Нетёсов: «Вакцинироваться лучше всего препаратом Центра им. Гамалеи «Спутник V». Именно об этой вакцине известно на сегодня больше всего». 

Побочные эффекты у этой вакцины — повышение температуры, боли в суставах и мышцах, в месте введения препарата, общая слабость и головная боль. В редких случаях встречаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита. Среди противопоказаний — беременность и кормление грудью. «Спутник V» не рекомендуют делать пациентам с гиперчувствительностью к компонентам, а также если ранее была тяжёлая аллергическая реакция. Привиться этим препаратом могут люди от 18 лет, включая возрастную категорию 60+.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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