Инфекционисты предупредили об опасной мутации COVID-19

Главный инфекционист Соединенных Штатов Америки Энтони Фаучи высказал свою точку зрения относительно распространения болезни века. Американский эксперт глубоко уверен — лишь вакцинация сможет победить в напряженном поединке с образованием новых мутаций COVID-19, пишет издание «Свободная Пресса».

Вирусолог говорит: в настоящее время на земном шаре инфекция беспрепятственно и свободно воспроизводится в человеческом обществе на хронической основе. Поэтому для коронавируса имеются все условия, необходимые, чтобы мутировать. Медик-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев безоговорочно поддержал такую версию своего коллеги из Соединенных Штатов Америки.

Одновременно профессор подчеркнул, что в самой приближенной перспективе человечество будет наблюдать активное распространение вируса в детской и подростковой среде. Подобная ситуация приведет к глобальной катастрофе на Земле, ведь инфекция массово перебросится на взрослое население. Поэтому медик считает, что необходимо вакцинировать взрослых. Привитый взрослый спасет в своем окружении до трех человек.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков согласен с мнением своего российского коллеги. По его словам, главной целью вируса является заражение как можно большего количества людей. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о россиянине, который заразил ковидом 1,5 тыс. человек, что является максимальным случаем суперраспространения инфекции в нашей стране.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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