COVID-19: новости сегодня. Медики оценили шансы на массовую вакцинацию детей, через несколько лет COVID-19 станет обычной простудой

Сегодня, 09:09

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COVID-19: новости сегодня. Медики оценили шансы на массовую вакцинацию детей, через несколько лет COVID-19 станет обычной простудой

Пандемию коронавирусной инфекции пока не удалось остановить, и с этой проблемой, по прогнозам экспертов, человечеству придется жить еще не один месяц.

Одним из самых эффективных способов борьбы с распространением коронавируса является вакцинация.

Но споры касательно безопасности вакцин продолжаются. Российская вакцина «Спутник V» не содержит белки, которые могут провоцировать тромбозы, уверены профессоры вирусологии Александр Чепурнов и Алексей Аграновский, передает URA.RU.

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что даже первая доза вакцины дает «приличный иммунитет против коронавируса». Поэтому важно обязательно вакцинироваться. И хотя вероятность заражения у вакцинированных сохраняется, тем не менее, она дает более высокий уровень защиты как от заражения, так и от тяжелого течения коронавирусной инфекции.

А вот детей в РФ пока вакцинировать от COVID-19 нет необходимости, уверен директор ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Он объяснил, что дети переносят коронавирус легче. Но если новые штаммы будут опасны для них, то тогда важно привить и детей, подчеркнул эксперт.

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер прогнозирует, что за несколько лет COVID-19 будет лишь еще одной простудой, а его симптомы начнут смягчаться.

Тем не менее, об опасности новых штаммов предупреждает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. Она добавила, что чем больше людей заражаются COVID-19, тем больше вероятность новых опасных вариантов коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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