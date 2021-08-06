Врачи назвали меры против суперраспространения COVID-19

Российский юрист Сохина рассказала о последствиях отказа от вакцинации против COVID-19
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Единственным фактом суперраспространения коронавируса в Российской Федерации стал случай с человеком, который один сумел инфицировать одновременно полторы тысячи человек. Больше в России подобного феномена не наблюдалось. Об этом пишет издание «Национальная служба новостей».
Информацию о суперсидинге COVID-19 обнародовал глава филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. В то же время другой медицинский специалист, доктор Тимур Пестерев дал рекомендацию пациентам лечебных учреждений с ослабленным иммунитетом тщательно наблюдать за состоянием здоровья тех граждан в их окружении, которые уже вакцинировались. В практике врачей часто бывали случаи, когда рядом с такими привитыми людьми случайно инфицировались другие граждане. Эксперт рассказал про несколько признаков, которые должны насторожить каждого человека, который не хочет заболеть. Они могут проявляться при бессимптомном течении заболевания.
«О бессимптомном заболевании узнать тяжело. Этот больной чувствует себя нормально, у него нет никаких проявлений, однако он может распространять новую коронавирусную инфекцию. Общим правилом в данном случае становятся легкие недомогания», — пояснил врач.
Он также добавил, что для привитых носителей вируса характерно чихание. В классическом варианте лечения не привитых людей такого не наблюдалось.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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