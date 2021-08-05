Академик РАН Зверев: в России нет нормальной статистики по вакцинации от COVID-19

Врачу в Канаде запретили критиковать вакцину от коронавируса
Доктор Чарльз Хоффе, врач общей практики из маленького городка в сельской местности Канады, был предупрежден органами...Подробнее
Все данные статистики об использовании российских препаратов от инфицирования COVID-19 следует систематизировать, а затем представить обществу Российской Федерации. К этому призвал научное сообщество страны профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев вчера, 6 августа в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.
Ученый дал свои ответы на вопросы журналиста информационного источника о том, какие побочные эффекты могут возникнуть от вакцинации против коронавируса. Профессор Виталий
Зверев так высказал свое мнение: «Ситуация с российской статистикой в настоящее время складывается таким образом, что мы с вами сейчас ни о чем не можем компетентно говорить. Это возникло оттого, что никто, ни один ученый, ни врач, ни вирусолог, микробиолог, осуществляющий широкомасштабную прививочную кампанию, никогда и нигде до сих пор не публиковал в научной литературе таких данных. Существует только информация от СМИ, а также много различных слухов от некомпетентных источников — но их некорректно и неправильно обсуждать. А по нормальному, должны быть официальные серьезные данные в уважаемых проверенных медицинских изданиях».
Ученый обратил внимание, что в США и Европе есть публикации по западным вакцинам. Они дают полную информацию о том, какие побочные эффекты вызывает та или иная вакцина и для каких групп населения характерны те или иные осложнения.
«У нас пока что такого нет, потому что у нас мало данных. Сейчас хотя бы имеющиеся данные уже надо суммировать и как-то их представлять», — подчеркнул академик РАН.
Напомним: с 15 июня в Москве началась обязательная вакцинация работников большого количества предприятий. При этом вакцинация формально продолжает оставаться добровольной.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Доктор Чарльз Хоффе, врач общей практики из маленького городка в сельской местности Канады, был предупрежден органами...Подробнее
Юрист Мария Сохина из Воронежской области ответила на ряд важных вопросов относительно вакцинации от коронавируса,...Подробнее
Авторы медиапортала Китая QQ-Tencent назвали «шедевром среди прибрежных боевых кораблей» корветы проекта 22160,...Подробнее
Главный специалист по медицинской профилактике УрФО Минздрава РФ Сергей Токарев прокомментировал недавнее заявление...Подробнее
Журналисту из Екатеринбурга Константину Джултаеву после того, как он заразился коронавирусом, пришлось столкнуться с...Подробнее
Весьма дорого и трудно осуществлять промышленное изготовление реальных антител. Но ученые придумали, как можно...Подробнее
Журналист Мария Тищенко опубликовала результаты исследований в Новосибирске специалистов МИБС. В ходе этой работы было...Подробнее
Смерть 24-летнего следователя из Иваново, получившего по неподтвержденной информации полный курс вакцинации от ковида,...Подробнее
Три из четырех вакцин от коронавируса, которые применяются в России - двухкомпонентные. Это значит, что их надо ставить...Подробнее
В Центральной городской больнице №7 в Екатеринбурге местному жителю, больному коронавирусом, неправильно поставили...Подробнее
Комментировать