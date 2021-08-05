Академик РАН Зверев: в России нет нормальной статистики по вакцинации от COVID-19

Все данные статистики об использовании российских препаратов от инфицирования COVID-19 следует систематизировать, а затем представить обществу Российской Федерации. К этому призвал научное сообщество страны профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев вчера, 6 августа в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.

Ученый дал свои ответы на вопросы журналиста информационного источника о том, какие побочные эффекты могут возникнуть от вакцинации против коронавируса. Профессор Виталий

Зверев так высказал свое мнение: «Ситуация с российской статистикой в настоящее время складывается таким образом, что мы с вами сейчас ни о чем не можем компетентно говорить. Это возникло оттого, что никто, ни один ученый, ни врач, ни вирусолог, микробиолог, осуществляющий широкомасштабную прививочную кампанию, никогда и нигде до сих пор не публиковал в научной литературе таких данных. Существует только информация от СМИ, а также много различных слухов от некомпетентных источников — но их некорректно и неправильно обсуждать. А по нормальному, должны быть официальные серьезные данные в уважаемых проверенных медицинских изданиях».

Ученый обратил внимание, что в США и Европе есть публикации по западным вакцинам. Они дают полную информацию о том, какие побочные эффекты вызывает та или иная вакцина и для каких групп населения характерны те или иные осложнения.

«У нас пока что такого нет, потому что у нас мало данных. Сейчас хотя бы имеющиеся данные уже надо суммировать и как-то их представлять», — подчеркнул академик РАН.

Напомним: с 15 июня в Москве началась обязательная вакцинация работников большого количества предприятий. При этом вакцинация формально продолжает оставаться добровольной.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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