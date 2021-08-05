Главврач Тукаевской ЦРБ опроверг слухи о чипировании при вакцинации

Врачу в Канаде запретили критиковать вакцину от коронавируса
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С момента объявления обязательной вакцинации в ряде российских регионов стали распространяться разного рода слухи. Главврач Тукаевской ЦРБ в Татарстане Галим Сабирзянов назвал домыслом информацию о том, что вместе с вакциной человеку вживляют чип.
«Как может чип находиться в жидкости? Это невозможно. Ни наша наука, ни наши ученые еще не достигли такого уровня», — сказал врач.
Он также заявил, что с начала распространения коронавируса диагноз подтвердился у 321 жителя Тукаевского района, на сегодняшний день болеют коронавирусом 77 человек. Вызывает беспокойство тот факт, что каждый день наблюдается рост количества заболевших на один-два человека.
Несмотря на слухи и домыслы о вакцинации, жители района активно обращаются в прививочные пункты. Тукаевский район получил более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. Для жителей района доступны вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также в небольшом количестве «Спутник Лайт».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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