Красноярский врач пожаловался на отсутствие оборудования в больнице «скорой помощи»

Нейрохирург больницы скорой медицинской помощи Игорь Гринев рассказал в СМИ, что из-за отсутствия необходимого оборудования врачи вынуждены использовать дрели из хозяйственного магазина. Администрация больницы опровергает эту информацию.

Совсем недавно нейрохирург Игорь Гринев обратился в местные СМИ и рассказал, что хирурги больницы скорой помощи используют строительные дрели во время операций по трепанации черепа.

"Мы, для того чтобы оперировать, трепанировать череп, покупаем дрели в хозяйственном магазине. Есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить. У нее нет денег на это. Министра это не волнует совершенно", — рассказывает врач.

Также он добавил, что медперсонал уже несколько лет просит закупить профессиональное медицинское оборудование, но по прошествию времени просьбу так и не выполнили.

Минздрав Красноярского края поручил больнице провести проверку после данного заявления.

"Если слова врача окажутся правдой, то руководство администрации больницы должно в срочном порядке купить оборудование, а Министерство здравоохранения принять соответствующие дисциплинарные решения в отношении главврача", — прокомментировал помощник депутата Законодательного собрания Красноярского края Александр Шатилов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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