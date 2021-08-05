Красноярский врач пожаловался на отсутствие оборудования в больнице «скорой помощи»

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Нейрохирург больницы скорой медицинской помощи Игорь Гринев рассказал в СМИ, что из-за отсутствия необходимого оборудования врачи вынуждены использовать дрели из хозяйственного магазина. Администрация больницы опровергает эту информацию.
Совсем недавно нейрохирург Игорь Гринев обратился в местные СМИ и рассказал, что хирурги больницы скорой помощи используют строительные дрели во время операций по трепанации черепа.
"Мы, для того чтобы оперировать, трепанировать череп, покупаем дрели в хозяйственном магазине. Есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить. У нее нет денег на это. Министра это не волнует совершенно", — рассказывает врач.
Также он добавил, что медперсонал уже несколько лет просит закупить профессиональное медицинское оборудование, но по прошествию времени просьбу так и не выполнили.
Минздрав Красноярского края поручил больнице провести проверку после данного заявления.
"Если слова врача окажутся правдой, то руководство администрации больницы должно в срочном порядке купить оборудование, а Министерство здравоохранения принять соответствующие дисциплинарные решения в отношении главврача", — прокомментировал помощник депутата Законодательного собрания Красноярского края Александр Шатилов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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