Рошель Валенски дала совет вакцинированным от COVID-19, которые любят ходить в гости

Врачу в Канаде запретили критиковать вакцину от коронавируса
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Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски поделилась советом с полностью привитыми от COVID-19, которые любят ходить в гости к родственникам и знакомым.
По ее словам, вакцины, которые сейчас применяются в Соединенных Штатах, демонстрируют свою эффективность защитить человека от тяжелой формы протекания коронавируса. Однако, признала и одновременно подчеркнула Валенски, вакцинные препараты «больше не могут предотвратить передачу» коронавирусной инфекции.
То есть люди, которые полностью вакцинировались от ковида, наравне с невакцинированными способны переносить COVID-19 и заражать ним окружающих.
Поэтому, говорит Валенски, если привитый собрался к кому-то в гости, особенно к непривитым людям с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями в стадии обострения, ему обязательно надо одеть маску с тем, чтобы не заразить других.
В общественных местах СИЗ также желательны.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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