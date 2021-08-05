Рошель Валенски дала совет вакцинированным от COVID-19, которые любят ходить в гости

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски поделилась советом с полностью привитыми от COVID-19, которые любят ходить в гости к родственникам и знакомым.

По ее словам, вакцины, которые сейчас применяются в Соединенных Штатах, демонстрируют свою эффективность защитить человека от тяжелой формы протекания коронавируса. Однако, признала и одновременно подчеркнула Валенски, вакцинные препараты «больше не могут предотвратить передачу» коронавирусной инфекции.

То есть люди, которые полностью вакцинировались от ковида, наравне с невакцинированными способны переносить COVID-19 и заражать ним окружающих.

Поэтому, говорит Валенски, если привитый собрался к кому-то в гости, особенно к непривитым людям с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями в стадии обострения, ему обязательно надо одеть маску с тем, чтобы не заразить других.

В общественных местах СИЗ также желательны.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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