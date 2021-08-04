Врач Малиновская назвала обязательные анализы после перенесенного коронавируса

Сегодня, 18:54

0

Image 16+
Врач Малиновская назвала обязательные анализы после перенесенного коронавируса

Большинство пациентов, переболевших коронавирусом, ощущают болезненные симптомы и после выздоровления. Даже больные, у которых заболевание протекало в легкой форме, длительный период времени могут наблюдать у себя его многочисленные неприятные последствия, пишет российский информационно-аналитический портал «Московский Комсомолец». Медицинский специалист клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская сообщила журналисту издания, на какие моменты необходимо обращать внимание тем гражданам, кто выздоровел после COVID-19. В настоящее время от коронавирусного инфицирования поправились 5,7 млн человек. Цифра отображает лишь тех пациентов, которые зафиксированы официальной статистикой. Реальные итоги, с большой долей вероятности, больше в несколько раз. Ведь множество людей болеют без признаков и к медикам не обращаются. 

Для полной диагностики организма после инфицирования доктор рекомендует полностью обследоваться и сдать несколько анализов. Кроме общего и биохимического анализов крови, следует сдать анализ на С-реактивный белок. Это маркер воспалительного процесса, и еще коагулограмму, советует Ольга Малиновская. Обязательный — комплексный анализ крови на витамины. Это исследование даст возможность найти их дефицит и своевременно назначить витаминные препараты. Этот анализ сдается натощак, при этом некоторое время не принимаются БАДы. 

Независимо от того, был ранее человек инфицирован коронавирусом или не был, доктора рекомендуют сдавать базовые анализы хотя бы раз в год: исследование позволит своевременно выявить кардинальные нарушения в организме. 

Тем, кто перенес коронавирус в легкой форме, какая-то специальная реабилитация или восстановление не требуются, говорит Малиновская. Однако даже они могут испытывать сильную слабость и другие постковидные симптомы еще несколько месяцев. 

Многие переболевшие говорят о признаках посткоронавирусного синдрома, присутствующих в течение 3-6 месяцев после выздоровления. Среди самых распространенных симптомов: сонливость, тревожность, проблемы со сном, нарушения в восприятии вкусов и запахов, снижение работоспособности и частая смена настроения. Пациенты, которые перенесли тяжелый ковид, могут столкнуться с посттравматическим стрессовым синдромом. В таких ситуациях при реабилитации не обойтись без работы с психотерапевтом и другими специалистами. Как ранее рассказывали представители Волгоградского комитета здравоохранения, нередко после коронавируса встречаются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Даже если человек перенес пневмонию и пролежал в стационаре, это не гарантия того, что катастрофических последствий не возникнет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Врач-инфекционист Тимаков заявил, что привитые от коронавируса COVID-19 лучше реагируют на лекарства

Сегодня, 19:44

Врач Малиновская назвала обязательные анализы после перенесенного коронавируса

Сегодня, 18:54

Исследование: вакцинация от коронавируса COVID-19 обеспечивает защиту реципиентам солидных органов

Сегодня, 17:44

Эпидемиолог Горелов рассказал, почему РФ еще три года ждет пандемия коронавируса

Сегодня, 16:14

Пациенты госпиталя в Саратове: «Не привились, потому что дураки»

Сегодня, 13:54

Исследовали оценили вероятность заражения и длительного течения ковида у вакцинированных

Сегодня, 09:29

Роспотребнадзор: ревакцинация защитит от новых штаммов COVID-19

Вчера, 18:54

Прививка от COVID-19 точно подействовала? Врач опроверг значимость температуры

Вчера, 18:49

В Екатеринбурге болевшему коронавирусом пациенту вырвали страницы из медкарты, чтобы спрятать ошибочный диагноз

Вчера, 14:54

Что будет, если не сделать вторую прививку от коронавируса?

Вчера, 11:14

В Новосибирской области после вакцинации от коронавируса чаще заражаются женщины

Вчера, 08:49

Биологи создали самые эффективные нанотела от коронавируса COVID-19

4-08-2021, 18:49

Ученые создают универсальную супервакцину от всех типов коронавируса

4-08-2021, 08:14

Эксперты рассказали об аллергических реакциях на вакцину от коронавируса

3-08-2021, 16:54

Иммунолог Крючков озвучил главный вопрос после смерти привитой на Кубани семьи

3-08-2021, 15:19

Вирусолог Георгий Викулов объяснил наличие врачей среди противников вакцинации

3-08-2021, 14:34

Исследование показало, при каких условиях вакцинация может справиться с пандемией COVID-19

2-08-2021, 18:34

Эпидемиолог Шунков разъяснил, защищает ли от других инфекций вакцинация от COVID-19

2-08-2021, 17:34

Врач Белозеров: тяжелобольных коронавирус «грызет, как собака»

2-08-2021, 09:54

Биолог Ахуба рассказала, как рождаются мифы о вакцинации от COVID-19, и чему верить

1-08-2021, 17:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Врачу в Канаде запретили критиковать вакцину от коронавируса

Врачу в Канаде запретили критиковать вакцину от коронавируса

4-08-2021, 16:14

0

Доктор Чарльз Хоффе, врач общей практики из маленького городка в сельской местности Канады, был предупрежден органами...

Подробнее
Леонков: Ядерные ракеты США устарели и могут не взлететь

Леонков: Ядерные ракеты США устарели и могут не взлететь

4-08-2021, 11:29

0

Ядерный паритет между Россией и США играет не на руку Пентагону. Так считает военный эксперт Алексей Леонков. По его...

Подробнее
Российский юрист Сохина рассказала о последствиях отказа от вакцинации против COVID-19

Российский юрист Сохина рассказала о последствиях отказа от вакцинации против COVID-19

Сегодня, 00:04

0

Юрист Мария Сохина из Воронежской области ответила на ряд важных вопросов относительно вакцинации от коронавируса,...

Подробнее
В КНР назвали российские суда проекта 22160 «шедевром среди прибрежных боевых кораблей»

В КНР назвали российские суда проекта 22160 «шедевром среди прибрежных боевых кораблей»

4-08-2021, 21:19

0

Авторы медиапортала Китая QQ-Tencent назвали «шедевром среди прибрежных боевых кораблей» корветы проекта 22160,...

Подробнее
Ученые создают универсальную супервакцину от всех типов коронавируса

Ученые создают универсальную супервакцину от всех типов коронавируса

4-08-2021, 08:14

0

Авторы издания Daily Mail сообщили о разработке супервакцины от всех штаммов коронавируса, которая сможет защитить...

Подробнее
В Минздраве РФ предрекли рост числа смертей из-за заявлений ВОЗ

В Минздраве РФ предрекли рост числа смертей из-за заявлений ВОЗ

4-08-2021, 23:54

0

Главный специалист по медицинской профилактике УрФО Минздрава РФ Сергей Токарев прокомментировал недавнее заявление...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Биологи создали самые эффективные нанотела от коронавируса COVID-19

Биологи создали самые эффективные нанотела от коронавируса COVID-19

4-08-2021, 18:49

0

Весьма дорого и трудно осуществлять промышленное изготовление реальных антител. Но ученые придумали, как можно...

Подробнее
В Новосибирской области после вакцинации от коронавируса чаще заражаются женщины

В Новосибирской области после вакцинации от коронавируса чаще заражаются женщины

Вчера, 08:49

0

Журналист Мария Тищенко опубликовала результаты исследований в Новосибирске специалистов МИБС. В ходе этой работы было...

Подробнее
«Меня не покидало ощущение абсурдистского шоу». Екатеринбуржец — о проблемах, которые страшнее коронавируса

«Меня не покидало ощущение абсурдистского шоу». Екатеринбуржец — о проблемах, которые страшнее коронавируса

Сегодня, 08:19

0

Журналисту из Екатеринбурга Константину Джултаеву после того, как он заразился коронавирусом, пришлось столкнуться с...

Подробнее
Причину смерти вакцинированного 24-летнего мужчины в Иваново установит Росздравнадзор

Причину смерти вакцинированного 24-летнего мужчины в Иваново установит Росздравнадзор

Вчера, 16:59

0

Смерть 24-летнего следователя из Иваново, получившего по неподтвержденной информации полный курс вакцинации от ковида,...

Подробнее