Врач Малиновская назвала обязательные анализы после перенесенного коронавируса

Большинство пациентов, переболевших коронавирусом, ощущают болезненные симптомы и после выздоровления. Даже больные, у которых заболевание протекало в легкой форме, длительный период времени могут наблюдать у себя его многочисленные неприятные последствия, пишет российский информационно-аналитический портал «Московский Комсомолец». Медицинский специалист клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская сообщила журналисту издания, на какие моменты необходимо обращать внимание тем гражданам, кто выздоровел после COVID-19. В настоящее время от коронавирусного инфицирования поправились 5,7 млн человек. Цифра отображает лишь тех пациентов, которые зафиксированы официальной статистикой. Реальные итоги, с большой долей вероятности, больше в несколько раз. Ведь множество людей болеют без признаков и к медикам не обращаются.

Для полной диагностики организма после инфицирования доктор рекомендует полностью обследоваться и сдать несколько анализов. Кроме общего и биохимического анализов крови, следует сдать анализ на С-реактивный белок. Это маркер воспалительного процесса, и еще коагулограмму, советует Ольга Малиновская. Обязательный — комплексный анализ крови на витамины. Это исследование даст возможность найти их дефицит и своевременно назначить витаминные препараты. Этот анализ сдается натощак, при этом некоторое время не принимаются БАДы.

Независимо от того, был ранее человек инфицирован коронавирусом или не был, доктора рекомендуют сдавать базовые анализы хотя бы раз в год: исследование позволит своевременно выявить кардинальные нарушения в организме.

Тем, кто перенес коронавирус в легкой форме, какая-то специальная реабилитация или восстановление не требуются, говорит Малиновская. Однако даже они могут испытывать сильную слабость и другие постковидные симптомы еще несколько месяцев.

Многие переболевшие говорят о признаках посткоронавирусного синдрома, присутствующих в течение 3-6 месяцев после выздоровления. Среди самых распространенных симптомов: сонливость, тревожность, проблемы со сном, нарушения в восприятии вкусов и запахов, снижение работоспособности и частая смена настроения. Пациенты, которые перенесли тяжелый ковид, могут столкнуться с посттравматическим стрессовым синдромом. В таких ситуациях при реабилитации не обойтись без работы с психотерапевтом и другими специалистами. Как ранее рассказывали представители Волгоградского комитета здравоохранения, нередко после коронавируса встречаются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Даже если человек перенес пневмонию и пролежал в стационаре, это не гарантия того, что катастрофических последствий не возникнет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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