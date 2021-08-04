Исследование: вакцинация от коронавируса COVID-19 обеспечивает защиту реципиентам солидных органов

Независимая группа ученых провела исследование по влиянию вакцинации от коронавируса на пациентов после трансплантации органов. Было выявлено, что вакцинация обеспечивает защиту реципиентам солидных органов на уровне 80%, что является достаточным для поддержки нужного иммунитета, передает «Ремедиум».

Согласно исследованию ученых, частота заболеваемости коронавирусной инфекцией среди привитых реципиентов солидных органов снижается на 80% — указывается, что в исследовании принимали участие более 21 тысячи пациентов, которые осуществили пересадку внутренних органов. Наиболее часто были трансплантируемы почки, печень, легкие или сердце — и для всех пациентов вакцинация от ковида позволила выработать защитный титр антител на уровне не менее 80%.

«Пациенты после пересадки органов входят в группу высокого риска инфицирования COVID-19, так как им необходимо подавление иммунной системы для предотвращения отторжения трансплантата. Такие пациенты нуждаются в вакцинации в приоритетном порядке, поскольку их организм крайне уязвим перед любым агрессивным вирусом. Благодаря иммунизации удалось повысить уровень защитных антител испытуемых пациентов до 80%», - прокомментировали исследователи. Известно, что более 70% пациентов, участвующих в исследовании, были привиты мРНК-препаратом компании Moderna — однако ученые заверили, что полученные данные будут актуальны и для любого другого мРНК-препарата.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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