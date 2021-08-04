Исследование: вакцинация от коронавируса COVID-19 обеспечивает защиту реципиентам солидных органов

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Независимая группа ученых провела исследование по влиянию вакцинации от коронавируса на пациентов после трансплантации органов. Было выявлено, что вакцинация обеспечивает защиту реципиентам солидных органов на уровне 80%, что является достаточным для поддержки нужного иммунитета, передает «Ремедиум».
Согласно исследованию ученых, частота заболеваемости коронавирусной инфекцией среди привитых реципиентов солидных органов снижается на 80% — указывается, что в исследовании принимали участие более 21 тысячи пациентов, которые осуществили пересадку внутренних органов. Наиболее часто были трансплантируемы почки, печень, легкие или сердце — и для всех пациентов вакцинация от ковида позволила выработать защитный титр антител на уровне не менее 80%.
«Пациенты после пересадки органов входят в группу высокого риска инфицирования COVID-19, так как им необходимо подавление иммунной системы для предотвращения отторжения трансплантата. Такие пациенты нуждаются в вакцинации в приоритетном порядке, поскольку их организм крайне уязвим перед любым агрессивным вирусом. Благодаря иммунизации удалось повысить уровень защитных антител испытуемых пациентов до 80%», - прокомментировали исследователи. Известно, что более 70% пациентов, участвующих в исследовании, были привиты мРНК-препаратом компании Moderna — однако ученые заверили, что полученные данные будут актуальны и для любого другого мРНК-препарата.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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