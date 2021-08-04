Врач-инфекционист Тимаков заявил, что привитые от коронавируса COVID-19 лучше реагируют на лекарства

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал благоприятный эффект вакцинации от коронавируса, который сохраняется на период активности выработанных антител. Профессор указал, что привитые пациенты значительно лучше реагируют на лечение профилактическими и иммуностимулирующими препаратами, что позволяет более эффективно проводить терапию, передает «URA.Ru».

Инфекционист Евгений Тимаков назвал важное преимущество, которым обладают только привитые от коронавируса COVID-19 пациенты. Врач разъяснил, что в случае заражения ковидом, привитые организмы лучше воспринимают терапию иммуностимулирующими препаратами, что позволяет легче и быстрее переносить болезнь.

«Полученный опыт вакцинации показал, что привитые пациенты, которые инфицировались ковидом, значительно реже доходят до больничного стационара. Также их организм лучше реагирует на иммуностимулирующие препараты, что облегчает терапию от коронавируса», - пояснил врач.

Профессор добавил, что благотворное влияние вакцинации при лекарственной терапии у заболевших подтверждено несколькими компетентными независимыми исследованиями, что доказывает эффективность кампании по массовой вакцинации.

«Однако для формирования однозначного вывода касательно эффективности вакцинации, необходимо комплексное и глобальное научное исследование. Пока проводятся только локальные научные работы, больше похожие на аналитические рассуждения — но они все равно подтверждают, что пациенты отвечают легче на лекарственную терапию, на протоколы лечения от коронавирусной инфекции на фоне сделанной ими вакцинации», - добавил Евгений Тимаков.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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