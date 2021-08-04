Эпидемиолог Горелов рассказал, почему РФ еще три года ждет пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса в Российской Федерации не прекратится в следующие три года. Такую информацию предоставил для журналиста российского информационно-аналитического портала Верстов.Инфо популярный эпидемиолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Как утверждает ученый исследователь, поскольку характеристики массовой прививочной кампании и иммунизации российского населения по состоянию на сегодняшний день пока что ниже 60%, реальная вероятность новых проявлений коронавирусного инфицирования в самое ближайшее время чрезвычайно высокая. Проводить эффективную и качественную борьбу с пандемией медицинским специалистам также сильно препятствует бурное распространение новых штаммов COVID-19, в том числе дельта, который был впервые выявлен в октябре 2020 года в Индии.

По словам эпидемиолога, штамм дельта в настоящее время распространен ориентировочно на 80 процентах территории Российской Федерации. Однако, этот генотип пока не является доминирующим, что спасает от многих серьезных последствий данного заболевания. Штамм дельта увеличивает длительность заболевания коронавирусной инфекцией, но инкубационный период, напротив, сокращается. При этом индийский штамм вдвое заразнее изначального варианта вируса и продолжает мутировать далее, напомнил ученый Горелов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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