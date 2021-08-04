Пациенты госпиталя в Саратове: «Не привились, потому что дураки»

Сегодня, 13:54

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Пациенты госпиталя в Саратове: «Не привились, потому что дураки»

6 августа министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин посетил ковидный госпиталь в Перинатальном центре. В медучреждении сейчас находится более 300 человек и большинство из них не могут дышать без кислородной маски.

Министр заявил, что хочет поговорить с пациентами, чтобы узнать, почему они не привились, зная, что заболевание может протекать в тяжелой форме и с серьезными последствиями.

Как отметил чиновник, в регионе вакцина есть и врачи готовы даже ходить с ней по домам. Костин напомнил, что привитые люди болеют намного легче и в несколько сотен раз снижается вероятность летального исхода.

Беседуя с пациенткой из Татищева, которая находится на кислородной поддержке, министр спросил у нее, привита ли она. Женщина ответила, что нет, и на вопрос, почему она не вакцинировалась, пояснила: 

«Дураки». 

Пациентка призналась, что если бы отмотать время назад, то незамедлительно сделала бы прививку. Глава регионального Минздрава рекомендовал пациентке вакцинироваться через полгода после выздоровления, пишет sarinform.ru.

Пациентка из Новоузенска призналась, что многие ее родственники привились, а она тянула с вакцинацией и в итоге заразилась инфекцией.

После общения с пациентами Костин заметил, что врачи делают все для того, чтобы вылечить всех больных. Министр подчеркнул, что не всегда лечение в реанимации заканчивается выздоровлением.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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