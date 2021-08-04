Пациенты госпиталя в Саратове: «Не привились, потому что дураки»

6 августа министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин посетил ковидный госпиталь в Перинатальном центре. В медучреждении сейчас находится более 300 человек и большинство из них не могут дышать без кислородной маски.

Министр заявил, что хочет поговорить с пациентами, чтобы узнать, почему они не привились, зная, что заболевание может протекать в тяжелой форме и с серьезными последствиями.

Как отметил чиновник, в регионе вакцина есть и врачи готовы даже ходить с ней по домам. Костин напомнил, что привитые люди болеют намного легче и в несколько сотен раз снижается вероятность летального исхода.

Беседуя с пациенткой из Татищева, которая находится на кислородной поддержке, министр спросил у нее, привита ли она. Женщина ответила, что нет, и на вопрос, почему она не вакцинировалась, пояснила:

«Дураки».

Пациентка призналась, что если бы отмотать время назад, то незамедлительно сделала бы прививку. Глава регионального Минздрава рекомендовал пациентке вакцинироваться через полгода после выздоровления, пишет sarinform.ru .

Пациентка из Новоузенска призналась, что многие ее родственники привились, а она тянула с вакцинацией и в итоге заразилась инфекцией.

После общения с пациентами Костин заметил, что врачи делают все для того, чтобы вылечить всех больных. Министр подчеркнул, что не всегда лечение в реанимации заканчивается выздоровлением.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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