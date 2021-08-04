Пациенты госпиталя в Саратове: «Не привились, потому что дураки»

Иммунолог Крючков озвучил главный вопрос после смерти привитой на Кубани семьи
Иммунолог из Российской Федерации, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал расширенный комментарий о трагедии на...Подробнее
6 августа министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин посетил ковидный госпиталь в Перинатальном центре. В медучреждении сейчас находится более 300 человек и большинство из них не могут дышать без кислородной маски.
Министр заявил, что хочет поговорить с пациентами, чтобы узнать, почему они не привились, зная, что заболевание может протекать в тяжелой форме и с серьезными последствиями.
Как отметил чиновник, в регионе вакцина есть и врачи готовы даже ходить с ней по домам. Костин напомнил, что привитые люди болеют намного легче и в несколько сотен раз снижается вероятность летального исхода.
Беседуя с пациенткой из Татищева, которая находится на кислородной поддержке, министр спросил у нее, привита ли она. Женщина ответила, что нет, и на вопрос, почему она не вакцинировалась, пояснила:
«Дураки».
Пациентка призналась, что если бы отмотать время назад, то незамедлительно сделала бы прививку. Глава регионального Минздрава рекомендовал пациентке вакцинироваться через полгода после выздоровления, пишет sarinform.ru.
Пациентка из Новоузенска призналась, что многие ее родственники привились, а она тянула с вакцинацией и в итоге заразилась инфекцией.
После общения с пациентами Костин заметил, что врачи делают все для того, чтобы вылечить всех больных. Министр подчеркнул, что не всегда лечение в реанимации заканчивается выздоровлением.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Иммунолог из Российской Федерации, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал расширенный комментарий о трагедии на...Подробнее
Среди противников прививок от коронавируса много медиков, однако они не имеют отношения к эпидемиологии, сообщил...Подробнее
Дипломатический кризис, по которому хорошо видно нежелание Соединенных Штатов Америки его урегулировать, — ярко...Подробнее
Доктор Чарльз Хоффе, врач общей практики из маленького городка в сельской местности Канады, был предупрежден органами...Подробнее
Эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов заявили, что аллергические реакции на вакцины от...Подробнее
Ядерный паритет между Россией и США играет не на руку Пентагону. Так считает военный эксперт Алексей Леонков. По его...Подробнее
Авторы медиапортала Китая QQ-Tencent назвали «шедевром среди прибрежных боевых кораблей» корветы проекта 22160,...Подробнее
Юрист Мария Сохина из Воронежской области ответила на ряд важных вопросов относительно вакцинации от коронавируса,...Подробнее
Авторы издания Daily Mail сообщили о разработке супервакцины от всех штаммов коронавируса, которая сможет защитить...Подробнее
Главный специалист по медицинской профилактике УрФО Минздрава РФ Сергей Токарев прокомментировал недавнее заявление...Подробнее
Комментировать