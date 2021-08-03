Прививка от COVID-19 точно подействовала? Врач опроверг значимость температуры

В Совфеде отреагировали на угрозы США ударить по Черноморскому флоту РФ
Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, дал интервью журналисту российского...Подробнее
Российский врач-иммунолог Николай Крючков сообщил об отсутствии взаимосвязи между возможными побочными эффектами от прививки и формированием полноценного иммунного ответа. Эксперт пояснил, что повышенная температура после вакцинации вовсе не означает, что препарат начал «действовать», передает «Царьград».
Врач-иммунолог Николай Крючков опроверг распространенную версию о том, что именно наличие температуры после вакцинации говорит о начале формирования защитных иммунных тел. Врач подчеркнул, что такая побочная реакция, как повышение базальной температуры тела, просто демонстрирует, что в организме происходит активация неспецифического иммунитета.
«Никакой связи между температурой тела и формированием иммунитета нет. Если пациент не испытал никаких побочных эффектов от вакцинации, это вовсе не значит, что у него не началась выработка антител. И наоборот, даже резкое повышение температуры до 39 градусов не является показателем начала формирования защитных антител», - прокомментировал Крючков.
Врач добавил, что все вероятные побочные эффекты от вакцинации не идут ни в какое сравнение с той угрозой, которую несет в себе непосредственно коронавирус — поэтому боязнь вероятных «побочек» от вакцины не должна стать аргументом, чтобы не проходить иммунизацию от коронавируса.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, дал интервью журналисту российского...Подробнее
Иммунолог из Российской Федерации, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал расширенный комментарий о трагедии на...Подробнее
В Министерстве здравоохранения республики Коми объяснили, что делать гражданам, которые не получили сертификат о...Подробнее
В мире активно взялись за борьбу с потреблением углеводородов для того, чтобы максимально сократить вредные выбросы в...Подробнее
Среди противников прививок от коронавируса много медиков, однако они не имеют отношения к эпидемиологии, сообщил...Подробнее
Специалисты ВОЗ сообщили о факторах, соблюдение которых обеспечит позитивный результат от кампании массовой вакцинации...Подробнее
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин пообещал через суд разобраться с журналистами-лжецами, необоснованно...Подробнее
Дипломатический кризис, по которому хорошо видно нежелание Соединенных Штатов Америки его урегулировать, — ярко...Подробнее
Эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов заявили, что аллергические реакции на вакцины от...Подробнее
Жительница приморского Артема умерла из-за полученного на даче теплового удара вследствие установившейся в регионе...Подробнее
Комментировать