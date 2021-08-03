Прививка от COVID-19 точно подействовала? Врач опроверг значимость температуры

Сегодня, 18:49

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Прививка от COVID-19 точно подействовала? Врач опроверг значимость температуры

Российский врач-иммунолог Николай Крючков сообщил об отсутствии взаимосвязи между возможными побочными эффектами от прививки и формированием полноценного иммунного ответа. Эксперт пояснил, что повышенная температура после вакцинации вовсе не означает, что препарат начал «действовать», передает «Царьград».

Врач-иммунолог Николай Крючков опроверг распространенную версию о том, что именно наличие температуры после вакцинации говорит о начале формирования защитных иммунных тел. Врач подчеркнул, что такая побочная реакция, как повышение базальной температуры тела, просто демонстрирует, что в организме происходит активация неспецифического иммунитета. 

«Никакой связи между температурой тела и формированием иммунитета нет. Если пациент не испытал никаких побочных эффектов от вакцинации, это вовсе не значит, что у него не началась выработка антител. И наоборот, даже резкое повышение температуры до 39 градусов не является показателем начала формирования защитных антител», - прокомментировал Крючков. 

Врач добавил, что все вероятные побочные эффекты от вакцинации не идут ни в какое сравнение с той угрозой, которую несет в себе непосредственно коронавирус — поэтому боязнь вероятных «побочек» от вакцины не должна стать аргументом, чтобы не проходить иммунизацию от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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