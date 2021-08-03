В Екатеринбурге болевшему коронавирусом пациенту вырвали страницы из медкарты, чтобы спрятать ошибочный диагноз

В Центральной городской больнице №7 в Екатеринбурге местному жителю, больному коронавирусом, неправильно поставили диагноз и терапевт, чтобы скрыть этот промах, вырвал из медицинской карты листы. Об этом рассказал сам пациент, который пострадал от действий медика.

По его словам, он пришел на прием к терапевту 13 июля. Врач диагностировала у него ангину и прописала соответствующее лечение. Через неделю мужчину направили на флюорографию, где обнаружили пневмонию. А терапевт в попытке замести следы своей оплошности вырвала листы и написала «пневмония».

Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков не стал комментировать эту скандальную историю. Он лишь сказал:

«Если реальный пациент обратится с жалобой, то в обязательном порядке будет проведена проверка», пишет ura.news .

Согласно информации оперативного оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 4 августа в регионе было зафиксировано 511 случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в области от коронавируса скончались 4 446 человек.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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