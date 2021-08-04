Исследовали оценили вероятность заражения и длительного течения ковида у вакцинированных

Сегодня, 09:29

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Исследовали оценили вероятность заражения и длительного течения ковида у вакцинированных

Исследовали оценили вероятность заражения и длительного течения ковида у вакцинированных пациентов. Ученые раскрыли, что около 30% привитых граждан в перспективе могут испытывать долгосрочные симптомы коронавируса, которые могут прогрессировать и после других вирусных инфекций, передает «MedikForum.ru».

Независимая группа международных ученых раскрыла, что даже прошедшие курс вакцинации пациенты могут испытывать постоянные, возвращающиеся или новые симптомы коронавируса через месяц или более после заражения. При этом эксперты отметили, что в целом вакцины являются самым эффективным средством против длительного ковида и появления тяжелых симптомов — однако часть привитых пациентов все равно инфицируется вирусом. 

Ученые провели исследование в Израиле, где группа медицинских работников заразилась коронавирусом вскоре после вакцинации — несколько человек при этом испытывали длительные симптомы ковида, включая одышку, усталость, трудности с концентрацией внимания, бессонницу и мозговой туман. Данные симптомы в большей или меньшей степени проявлялись не менее 6 недель, после чего наступило выздоровление. 

По одной из версий, такое длительное течение ковида даже после вакцинации обусловлено рубцеванием легких или сильным повреждением других внутренних органов. Не исключено, что патогены вируса могут задерживаться в организме длительное время, и провоцировать постоянно возобновляющиеся симптомы болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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