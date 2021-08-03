Роспотребнадзор: ревакцинация защитит от новых штаммов COVID-19

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В пресс-службе Роспотребнадзора допустили, что защитный эффект от вакцин против коронавируса может снижаться против «дельта»-штамма. Поэтому в ведомстве рекомендовали проходить ревакцинацию раз в полгода.
Как подчеркнули специалисты Роспотребнадзора, существующие препараты обладают хорошими защитными свойствами против варианта «дельта» и предотвращают тяжелое течение болезни. Наряду с этим они отметили, что лечение пациентов, инфицированных штаммом «дельта», достаточно сложное. У таких больных преобладают среднетяжелые, тяжелые формы течения заболевания, сказали эксперты.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию до конца сентября. В организации отмечают, что в мире существует неравенство в доступе к вакцинам. В бедных странах полностью вакцинировано или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в богатых.
Напомним, что в России вакцинация проводится во всех регионах. Для прививок используются отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Добавим, что по состоянию на 4 августа число выявленных случаев коронавируса в мире превышает 200 миллионов человек.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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