Что будет, если не сделать вторую прививку от коронавируса?

Сегодня, 11:14

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Что будет, если не сделать вторую прививку от коронавируса?

Три из четырех вакцин от коронавируса, которые применяются в России - двухкомпонентные. Это значит, что их надо ставить с определенным интервалом, чтобы организм выработал антитела к патогену. Но что будет, если вторую прививку не сделать или пропустить срок повторной вакцинации?

Вакцины состоят из двух доз не просто так - компоненты дополняют другу друга. Прививка первым компонентом, как правило, знакомит иммунную систему с вирусом, учит его распознавать, запоминать информацию о нем, а также вырабатывать для противодействия патогену антитела. Второй компонент вакцины, как правило, закрепляет результат.

Допускается, что человек может сделать прививку вплоть до 40 дней после первой - то есть, в силу определенных обстоятельств (например, заболел ОРВИ) интервал между уколами может быть несколько увеличен. Но лучше, конечно, ориентироваться на рекомендуемые сроки.

Если не привиться во второй раз, организм просто перестанет считать вирус большой угрозой, позабудет информацию о нем и не сможет обеспечить хороший иммунный ответ при столкновении с возбудителем.

То есть, человек снова будет уязвим перед коронавирусом и рискует заболеть.

Людям, которые переболели коронавирусом, для закрепления естественным образом приобретенного иммунитета можно привиться однокомпонентной вакциной «Спутник. Лайт».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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