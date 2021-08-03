В Новосибирской области после вакцинации от коронавируса чаще заражаются женщины

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Журналист Мария Тищенко опубликовала результаты исследований в Новосибирске специалистов МИБС. В ходе этой работы было установлено, что в Новосибирске женщины, прошедшие полную вакцинацию, чаще мужчин заражаются коронавирусом.
Специалисты провели анализ результатов КТ грудной клетки сибиряков, прошедших вакцинацию и, все-таки, заразившихся COVID-19. Для исследования были взяты истории болезней 46 пациентов, которые обратились в медучреждение в течение двух недель. 76 процентов обследуемых были привиты вакциной «Спутник V», 24 процента — «ЭпиВакКороной».
70 процентов заболевших после прививки — женщины в возрасте от 41 до 70 лет. Большая часть пациентов переносят COVID-19 в легкой форме. У 20 человек из 46 отсутствует поражение легких.
Из оставшихся 26 процентов есть и те, у кого было поражено более 30 процентов легких. Это, в основном, люди пожилого возраста.
60 процентов поражения диагностировано у женщины 64-х лет, 55 процентов — у мужчины 60-ти лет, 52 процента — у женщины 81-го года. У всех исследуемых пациентов имеется достаточное количество антител.
30-процентное поражение легких зафиксировано у женщины 35-ти лет, которая заболела между двумя вакцинациями «Спутника».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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